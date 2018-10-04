羅斯瑪被捕 今控洗黑錢













（布城3日訊）反貪污委員會今日逮捕前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪，並於明天在洗黑錢罪名下，將她提控上法庭。

反貪會於下午發文告，證實今日第三次前往布城反貪會總部錄供的羅斯瑪於下午3時20分被逮捕。

羅斯瑪料是史上第一個被控的前首相夫人，她今晚是扣押在反貪會，或獲得保釋，備受關注。

反貪會指出，在獲得總檢察署同意後，逮捕羅斯瑪調查洗黑錢案件 。

“羅斯瑪將在《2001年反洗黑錢、反恐融資與不法活動收入法令》（AMLATFPUAA）下面對數項控罪。”

反貪會指出，羅斯瑪將於明天上午8時被控上吉隆坡地庭。

第三次被傳召錄供

較早時，羅斯瑪於上午約10時45分抵達反貪會總部，以針對SRC國際有限公司弊案第三次錄供；陪同者是律師拿督古瑪仁德蘭和拿督吉旦。

穿著一襲青黃色馬來裝，搭配黃色松糕鞋與同色手提袋的羅斯瑪，在進入反貪會總部時，臉帶笑容面對媒體。

67歲的羅斯瑪首次被反貪會傳召錄供是於6月5日，問話過程耗時約3小時；跟著於9月26日再次傳召她錄供將近13小時，直到晚上約10時45分才離開。

SRC國際公司是一個馬來西亞發展公司（1MDB）的子公司。

根據早前報導，羅斯瑪被指將面對超過20項，主要涉及洗黑錢的控狀。

反貪會副主席（行動）拿督斯里阿占巴基於9月20日受詢時，不排除羅斯瑪會於近期內被提控。

《新海峽時報》今日引述消息報導，指羅斯瑪今日到反貪會錄供料將是最後一次，因她極可能會於明天在洗黑錢罪名下被控。

之前，《新海峽時報》曾引述消息報導，指羅斯瑪可能面對的其中一項罪狀，是花費100萬令吉向美國購買含荷爾蒙的抗老化產品，這筆錢是來自SRC國際有限公司。