2屋搜101萬毒品逮男子 車藏毒司機10萬賄警







（馬六甲3日訊）馬六甲毒品罪案調查組破獲甲州今年最大宗毒品案，分別在兩間民宅搜出價值逾101萬令吉的各類毒品；在另一起案件中，警方也成功攔截一輛豪華車，搜出價值28萬令吉的4公斤冰毒及10萬令吉現金。

在第二起案件中，嫌犯嘗試使用10萬令吉賄賂兩名巡警，在被警告3次後仍一意孤行，因此警方依法行事，以賄賂公務員罪名調查。

甲州總警長拿督拉惹沙隆今日在記者會指出，毒品罪案調查組於本月2日約早上9時45分，突擊位於東圭納一間民宅，逮捕43歲華裔男子。

“警方在民宅內起獲近3.86公斤海洛因、6960顆5仔、137.03公斤咖啡因及提煉毒品的用具。”

司機座下搜出10萬現金

他指出，嫌犯隨後帶領警方到位於怡力的民宅，充公592克海洛因、7.944公斤克他命及100克冰毒。兩家民宅所緝獲的毒品，價值一共是101萬5560令吉。

他指出，嫌犯來自峇章，自稱是破產人士。警方已經將嫌犯帶往法庭申請延長扣留令。

另一方面，武吉阿曼高速公路巡警於昨日傍晚大約5時，在南北大道往南215公里處攔截一輛豪華車。

拉惹沙隆說，巡警搜查車子時，發現車後廂藏有4公斤冰毒，價值大約28萬令吉。同時，警方也在司機座底下，搜出10萬令吉現金。

司機是34歲華裔男子，為了逃過法律制裁，當場將10萬令吉現金獻給兩名巡警。

“兩名巡警發出3次警告，提醒男子賄賂是一項罪案，但男子仍一意孤行。”

警方將援引1952年危險毒品法令第39（b）條文調查兩宗案件，唯一刑罰是死刑。

拉惹沙隆促請民眾與警方配合全面打擊毒品，並給警方提供有力的線索及情報。

出席者包括甲州副總警長拿督孫頭程、甲中央縣警區主任阿夫佔及亞羅牙也縣警區主任阿斯馬迪等。