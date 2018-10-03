關稅局建議修令嚴懲 賣一包私煙 打1鞭罰10萬





（雪邦3日訊）為了嚴懲售賣走私煙酒的業者，關稅局建議政府修改關稅局法令，將售賣走私煙酒的刑罰加重至打鞭！

關稅局總監拿督斯里蘇博馬廉說，他在向政府提出的建議中，要求加重售賣走私煙酒，不繳關稅的刑罰。

“我們建議是罰款至少10萬令吉，即使商店只是售賣一包（走私）香煙或一瓶（走私）酒。”

“此外，我們也向政府建議打1鞭。”

他今日在吉隆坡國際機場關稅局辦公室召開的記者會上說，若依據他所建議的修改1976年關稅局法令，一旦在國會通過，必定能夠控制市場上的非法香煙及假酒。

“面對如此嚴厲的刑罰，（售賣走私煙酒）是不值得的，必須現在就停止。”

也充公逃稅烈酒

關稅局展開的“剿滅行動”（Operasi Gempur），成功搗破一個在吉隆坡蕉賴住宅區“設廠”生產與售賣假酒的不法集團。

關稅局總監蘇博馬廉說，為了掩人耳目，這個不法集團選擇在住家秘密生產假酒，然後以低於市價賣給外籍人士。

他說，這個不法集團生產與售賣的假酒牌子包括Mandalay、Club 99及Grand Royal等。

“我們也在行動中充公650公升沒有貼上酒稅標籤，涉及逃稅1萬令吉的‘The Sea Special Quality’烈酒。”

一名涉及生產假酒的60歲本地男子也在關稅局行動中被捕，並會被帶到法庭申請延扣，以協助調查。

蘇博馬廉透露，關稅局在至今所發動的1063次檢舉行動中，充公1萬7374公升價值4萬571令吉，而應該被徵稅16萬8375令吉烈酒。

他說，這些烈酒被充公，是因為沒有貼上被徵稅的煙酒稅標籤，或是使用偽造煙酒稅標籤。“這些被充公的烈酒中，也包括假酒。”

此外，他說，共有129人在1967年關稅局法令135（1d）條文及1976年國產稅法令20（1）條文下被捕，以進一步調查。

在1976年國產稅法令74（1）條文下，一旦非法設廠及逃稅罪名成立，可以被罰款逃稅額的10倍，但不超過逃稅額的20倍，或坐牢不超過3年，或兩者兼施。

若再犯，可以被罰款不不少於逃稅額的20倍，但不超過逃稅額的40倍，或坐牢不超過5年，或兩者兼施。

在1976年關稅局法令135（1d）條文下，一旦收藏關稅局未審批啤酒的罪名成立，可以被罰款應徵關稅額的20倍，或坐牢不超過3年，或兩者兼施。

在1976年法律改革（杜絕私釀烈酒）法令6（1）條文下，一旦允許產業被用作非法生產烈酒場所的罪名成立，可以被判坐牢不超過10年及至少4年，並打鞭不少於2下。