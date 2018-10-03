【羽球】職業生涯足夠輝煌 米斯本：宗偉退役也無遺憾

（吉隆坡3日訊）大馬國家羽球隊男單主教練米斯本認為，國羽一哥李宗偉即便因病無奈退役也不必感到遺憾，因為他的職業生涯已經足夠輝煌。

宗偉職業生涯至今仍欠缺了奧運和世界冠軍，他曾贏得了2008年、2012年和2016年奧運會銀牌，他同時也分別在2011年、2013年和2015年世錦賽拿下亞軍。儘管患上初期鼻咽癌的宗偉目前治療良好，但要實現夢想已非常艱難。

35歲的李宗偉此前被診斷出患有初期鼻咽癌，他在隨後飛往台灣進行了兩個月的治療。週二有消息指出，早在上週六完成療程的宗偉恢復良好，癌細胞已完全消失，並已獲得了醫生的批准出院。

消息指出，宗偉將在本週日從台灣返馬休養，儘管宗偉一再強調會重返競技場，但是否能如願還得視醫生的建議為準。

米斯本認為，宗偉至今贏得了世界羽聯（BWF）超級系列賽46個冠軍頭銜，為超級系列賽之王。同時，他也擁有世界第一排名最久的紀錄，長達349週。在此當中，他曾於2009年至2014年連續298週排名世界第一，絕對是不容易打破的紀錄。

“毫無疑問，他是當代最偉大的球員之一。”米斯本說，“他是超級系列賽之王，也有著世界第一最久紀錄，一些球員在取得像宗偉這樣的成就後，或許在像宗偉這樣的年齡已經選擇了退役。”

生涯獨缺奧運世界冠軍

“但是，我們都知道宗偉為什麼還想繼續比賽，他熱愛這項運動，並且渴望在奧運會、世錦賽甚至是湯杯奪標。他曾竭盡所有，並曾經如此地接近目標。”

“他一直都秉持著永不放棄的精神，但他現在或是不得不接受自己無法實現這一目標的事實。”米斯本說。“這就是生活，或許有時無法順遂人意，但他應該感謝目前所取得的成就。

米斯本也說，只有宗偉能決定自己的未來，而他將支持宗偉的任何決定。“我們必須尊重他的決定。我只希望他能將自己的健康放在第一位。如果繼續打球會影響他的健康，我認為應該三思而後行。如果他認為自己已完全痊癒，健康已不是他的最大問題，我們歡迎他回到球場。我相信，以他的水準必能重返巔峰。”

伊斯甘達思緒受影響

米斯本：表現不佳禁賽

另一方面，米斯本強調，不會對獲得參賽機會卻沒能拿出真正實力的球員妥協。

58歲的米斯本是就國羽第三號男單伊斯甘達臨時退出中華台北超級300賽一事說。由於在上週的韓國羽球超級500賽表現不佳，27歲的伊斯甘達因此被米斯本臨時取消本週的台北賽事。

他表示，他發現伊斯甘達在上週的韓國賽入選賽出局時，心裡上並不做好準備。“我在韓國發現伊斯甘達的思緒受到影響，並且沒能打出應有的水平，因此，我只能讓他退出比賽（中華台北賽）。”

米斯本說，他希望伊斯甘達能留在國內為即將來臨的比賽做好準備。

“這是我的方法，當談到表現欠佳的球員時，我不會妥協。當一個球員獲得參賽機會，他就必須表現出參賽的意願，並在比賽中展現自己真正的實力。”