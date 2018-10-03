【印尼地震海嘯】不滿政府先救遊客 災民憤怒怨被遺忘









（雅加達3日訊）印尼東部蘇拉威西省上週五發生7.5級強震引發海嘯災情，死亡人數增至1347人。聯合國呼籲外界伸出援手，因為災情最慘重的地區仍難以進入，死亡人數恐怕會繼續攀升。當局加緊運送食物等物資給災民，地震發生後許多道路堵塞、通訊中斷，救援人員還未能抵達帕盧市以外的重災區，有災民不滿當局將資源集中首府帕盧市，忽略他們。

災區物資嚴重短缺，有災民為了生存，在無可選擇的情況下加入搶掠店鋪的行列。當局昨天運送食物給災民時，特別加派警方護送。但這些物資還未抵達棟加拉縣，38歲的當地居民穆罕默德形容他們猶如“非親生子女”，“因為所有的援助都去了帕盧市。”

死者升至1347人

亦居民不滿當局率先救帕盧市的酒店旅客，而忽略本地居民。

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波稱，已在加緊向災民提供支援，但需要更多時間處理所有問題。

迄今有逾25個國家向印尼提供援助，但由於路況問題，只有少許物資獲送到災民手中。

多個災區缺水缺糧

聯合國人道救援官員萊爾克說，災區缺水缺糧，有20萬人急需外界援助，而最令他們憂心的，就是部分災區到現在還難以進入，“仍然有災情最慘重的廣大地區未有足夠的救援進入，搜救團隊正在挺進，他們很努力的竭盡所能。”

總部位於印尼的東盟人道救援協調中心稱，由於大量屍體正迅速腐化，恐導致災區爆發傳染病，呼籲外界提供屍袋等相關協助。此外，當地也缺乏重型機具，用來盡速移開障礙物，恢復交通管道。

噴4公里高火山灰 島上火山爆發

蘇拉威西島上周才遭強震侵襲，島上的索普坦火山今天爆發，噴出4公里高火山灰，所幸未傳出任何傷亡。

印尼國家災難應變署發言人蘇托波說，目前火山灰壟罩在蘇拉威西島西北方地區，當地原把火山周遭4公里被列為緊急疏散，如今擴大至周遭6.5公里。蘇托波說，目前火山警戒等級不變，而火山灰噴發也不會影響飛航安全。

索普坦火山海拔1785公尺，去年1月至2月期間曾噴發。該火山距離日前地震海嘯主要災區約900公里處。

鳴鎗發催淚彈驅散 警執法防搶掠惡化

由於救災緩慢，飢渴難耐，災民的情緒從絕望變成憤怒，劫掠四起，最先得到接濟的帕盧市內都有醞釀民怨的跡象。警方被迫鳴槍示警和發射催淚彈，維持秩序。

警方說，先前容許絕望的災民至商店取用食物和水，但現已逮捕數十個趁機偷電腦與現金的民眾。印尼副總警長阿里說：“第一天跟第二天顯然沒有商家開門。大家很餓。許多人有迫切需要。這不是個問題，但是在第二天之後，食物供應開始進來，只需要等待分配。我們現在正加強執法。如果有人偷竊，我們會抓人並採取行動。”

逮捕趁機偷竊民眾

雖然官方表示食物已開始運抵災區，帕盧街頭仍是一片絕望情緒，災民在斷垣殘壁中找尋能利用的東西，沿路可見到寫著“我們需要食物”和“我們需要支援”的標語。不少災民擠在一些仍有電力的建築物，或排隊等候警察帶來的水、現金或汽油，某些地方要加油需排隊超過24小時。

目睹家園盡毀 60萬兒童亟須援助

非政府組織“救助兒童會”指出，強震加上海嘯已導致超過150萬人受災，包括至少60萬名兒童。救助兒童會駐雅加達項目執行總監豪厄爾說：“我們收到愈來愈多兒童與父母分離的報告。其實很多兒童的父母已不幸遇難，著實令人痛心。”

他說︰“這些兒童已連續4天棲身於臨時帳篷，有的更流落街頭，缺乏糧食、藥物或心理支援。”他說，失去父母和親眼目睹家園盡毀，為兒童帶來難以承受的心理創傷和痛苦，這些都並非兒童應該所經歷的。

另外，世界宣明會說，災民現最需要糧食、水、帳篷、兒童保護和紓解災難創傷等援助。宣明會正爭分奪秒，展開大規模的緊急救援工作。