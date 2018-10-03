涉逃稅消失3個月首發聲明 范冰冰道歉願繳罰







（北京3日訊）繳罰金5.3億，人沒事！

中國演藝大咖范冰冰6月初因為“陰陽合約”等逃稅課題而消失123天，目前中國江蘇省稅務局官方報告出爐，已要求她繳納稅款、滯納金、罰款總計多達8億8994.6萬元 （約5億2862.8萬令吉），只要她在規定期限內繳納上述天價稅款、罰款，依法不予追究刑事責任。

同一時間，范冰冰貼出公開致歉信，表示深感羞愧、內疚，將依法繳交罰金。“我對自己的所作所為深感羞愧、內疚，在這裡我向大家誠懇道歉！”范冰冰指出長期以來沒有擺正國家利益、社會利益和個人利益的關係，在電影《大轟炸》和一些合約當中利用“拆分合約”方式逃稅。

對於這些處罰決定，范冰冰表示完全接受。“我將按照稅務部門最終處罰決定，盡全力克服一切困難籌措資金、補繳稅款、繳納罰款。”

范冰冰聲明全文：

最近一段時間，我經歷了從未有過的痛苦、煎熬，進行了深刻的反思、反省，我對自己的所作所為深感羞愧、內疚，在這裡我向大家誠懇道歉！

長期以來，由於自己沒有擺正國家利益、社會利益和個人利益的關係，在影片《大轟炸》和其它一些合同中出現利用“拆分合同”等逃稅問題，我深感羞愧。這些天在配合稅務機關對我及我的稅務檢查中，我一直深刻反省：作為一個公眾人物，應該遵紀守法，起到社會和行業的模範帶頭作用，不應在經濟利益面前，喪失自我約束，放鬆管理，以致違法失守，在此，我誠懇地向社會、向愛護關心我的朋友，以及大眾，向國家稅務機關道歉。

對稅務機關調查後，依法作出的一系列處罰決定，我完全接受，我將按照稅務部門的最終處罰決定，盡全力克服一切困難，籌措資金、補繳稅額、繳納罰款。

我從小喜歡藝術，又趕上了影視業蓬勃發展得好時機，在諸多前輩的提攜和觀眾朋友的愛護下，加之自己的不斷努力，這才在演藝方面取得了一點成績，作為一個演員，我常為自己能在世界舞台上展是我國文化而自豪，並不遺餘力為此衝鋒，可以說，我每一點成績的取得，都離不開國家和人民群眾的支持，沒有黨和國家的好政策，沒有人民群眾的愛護，就沒有范冰冰。

今天，我對自己的過錯深感惶恐不安！我辜負了國家對我的培養，辜負了社會對我的信任，也辜負了影迷對我的喜愛！在此，我再次向大家誠懇道歉！請大家原諒！

我相信，經過這次整頓，我會講規矩、遵秩序、重責任，在把好的作品獻給大家的同時，也要監督公司管理，守法經營，誠實守信，爭做富有文化內涵的好公司，為全社會傳播正能量！

再次向社會，向一直支持我的影迷，向關愛我的朋友家人，真誠的說一句，對不起！

范冰冰

2018年10月3日