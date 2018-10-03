批准權限轉移內政部 第二家園計劃暫凍結





（檳城3日訊）第二家園計劃沒有被擱置！旅遊部副部長峇迪亞今日說，當局方只是暫時性的凍結第二家園計劃的申請，內閣將在月中召開會議討論此事。

據業者的消息，第二家園計劃申請暫時被凍結，主要是批准的權限從旅遊部轉移到內政部，在這過渡期，文件的申請恐受到耽誤。截至昨日，業者還是如常呈交第二家園的申請，並沒有受到影響。

峇迪亞今是通過手機訊簡回覆記者詢問時說，有關申請只是暫時性凍結(temporary freeze only)。

大馬第二家園計劃仲介兼代理黃健喡（35歲）認為，我國目前正大事對外推廣第二家園計劃，並引起興趣者熱烈反應，政策突然有變，難免對業者與申請者帶來許多困擾與影響，後果可大可小。

“第二家園計劃批准的權力轉移，會導致已決定來馬購屋定居的新申請者的疑惑。過去已獲批的申請者，也會對大馬的朝令夕改的政策產生懷疑。”

他說，由於新政策不明確，其手上仍有逾百申請將因此暫擱，目前還未曉得如何是好，客戶只能提交資料，待局勢進一步明朗化再做打算。

“我們接洽的客戶包括中、港、台、日本與澳洲等，過去中國人都顧慮大馬是伊斯蘭國，如今皆因語言、飲食文化與教育的方便而改觀，常有中國人為了子女的教育，而來馬考察居住條件。”

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近年也與港人合作從事大馬第二家園計劃的仲介彭勇耀（22歲）說，儘管大馬第二家園計劃申請暫時有變，他們仍繼續接受申請者提交資料，畢竟申請程序向來耗時，而業者也正面看待還未明確的新政策。

“這行業才崛起和具有潛能，我們經常分享資訊，仍有很多人不認識大馬，過去不曾看好亞洲國家，甚至誤解大馬局勢動蕩的香港人，也開始改變看法。”

馬來西亞第二家園計劃代理公會主席林國獅澄清，該公會沒有收到第二家園計劃被凍結的一紙公函，只是被通知會申請延後批准；截至昨日，依然可以呈交有關計劃的申請。

他今日接受《光明日報》訪問時說，他不清楚旅遊及文化部副部長峇迪亞日前在接受某中文報訪問時，是說了挪後（menangguh）還是凍結（beku）？抑或是記者在翻譯時誤會了副部長的意思。

“如果是凍結，我們就無法申請了，但至今尚未有人向公會投訴不能呈交申請。”

他指出，該會只是被通知挪後批准申請，不過當局沒有說明原因。他認為，這可能是因為政府正在調整申請條件而造成的暫時性影露。

林國獅說，也有傳言指第二家園計劃將交由內政部負責，批准的條件會比較嚴格。在這之前，該計劃是在旅遊部批准的權限。