洛曼：扎希本週或受傳召 納吉最終料控百罪

（吉隆坡3日訊）前首相拿督斯里納吉今日再次被警方傳召，以調查一馬發展公司舞弊案；其夫人拿汀斯里羅斯瑪也在同日第三度重返反貪會總部錄取口供。

大批媒體於今早8時許開始駐守在敦拉薩路的KPJ大廈大門處，以準備報導納吉抵達錄供的消息，不過納吉這次從室內停車場直接搭乘升降機到全國總警長秘書處反洗黑錢及反恐融資組（AMLA）錄供，令在場記者及攝影全部撲空。

另一方面，巫統最高理事拿督洛曼連同10餘名支持者也現身KPJ大廈給予納吉支持。

他說，納吉目前已被控32項罪行，他預料納吉最終被控的罪名可能達到100項，他也猜測近期內納吉可能會被再次提控上庭，他聲稱巫統主席拿督斯里阿末扎希也會於本週再度被反貪會傳召。

洛曼指出，公正黨後任主席拿督斯里安華將於本月13日在波德申參與補選，並且極有可能與巫統或伊斯蘭黨結盟或組織新政府，為此首相敦馬哈迪才先下手為強，對付反對黨國會議員。

“安華需要贏得112個國會議席才能組成新政府，為此敦馬目前已成功拉攏了巫統的5名國會議員跳槽，以致巫統原有的54個國會議席只剩下49個，預料未來巫統將失去更多的國會議席。”

洛曼抨擊希盟政府已將2001年反洗黑錢及反恐融資法令成為對付反對黨的手段。

另一廂，羅斯瑪今早約10時40分扺達布城反貪會總部，她身穿青黃色的馬來服裝，配黃色的松糕鞋和同色手提袋，全程一言不發，嘴掛微笑面對媒體。

她是在律師拿督古瑪仁德蘭陪同下抵步。媒體早上8時就在反貪會總部守候。

根據消息人士披露，羅斯瑪可能在錄取口供後被逮捕，明日將被帶上庭提控。

一個接近羅斯瑪的消息人士披露，羅斯瑪的律師昨日傍晚6時許接獲反貪會官員來電，要羅斯瑪在今早11時抵達反貪會總部。

消息表示，預料這是最後一輪問話，羅斯瑪之後可能會被捕。若羅斯瑪被捕，她可能會在週四面對提控。

自509大選後，羅斯瑪已經兩次到反貪會錄供，第一次是在6月5日，第二次則在9月26日。