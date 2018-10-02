【波德申補選】選委會：投票日嚴禁助選 網絡拉票也違例

（布城2日訊）選舉委員會主席阿茲哈強調，波德申補選的候選人及參選政黨的競選活動將在10月12日晚上11時59分結束，而投票日（13日）當天嚴禁拉票，就連通過社交媒體拉票也被視為違反選舉條例。

“在投票日當天，任何人都不能通過面子書、推特、Instagram等社交媒體拉票，因為任何形式的競選或拉票活動在投票日當天是被禁止的。”

他週二發文告說，選委會的目標是成為有效率、公平及具誠信的選舉機構，而波德申補選將會是公平及乾淨選舉的例子。

此外，他也勸告候選人在展開競選活動時勿違反選舉條例及法令，如通過舉辦宴會及送禮的方式來“釣選票”。

“使用政府資產及設施、政府活動，以及帶有種族色彩、觸及宗教敏感的競選活動也是不被允許的，若出現這樣的競選活動且被判有罪，當局可援引1954年選舉錯誤法令採取嚴厲行動。”

為確保波德申補選在和平的情況下進行，他要求各界，包括政黨支持者遵守法律及條例，包括遵守選委會、警方及其他執法單位發出的指示。

“若有任何一方在競選期間違反選舉條例及相關法令，任何投訴及投報將交由執法單位處理，以便立即採取適當行動。”

已刪選民冊4萬9834名字

屬逝世及放棄國籍者

選委會主席阿茲哈說，今年1月1日至6月30日，選委會已在國民登記局的協助下，從選民冊刪除了4萬8626名已逝世，以及1208名放棄大馬國籍的選民名字。

“這包括在509大選後的4場補選中所刪除的486名逝世，以及11名放棄大馬國籍的選民的名字。”

他指出，選委會將定時刪除逝世或放棄大馬國籍的選民的名字，同時也會檢查是否出現多個選民使用同一個地址登記的情況。

此外，選委會也會通過各種措施鼓勵民眾註冊為選民，並與國民登記局持續討論更新選民冊事宜。

他也宣布，選委會已成立改善選民登記政策委員會，以解決有關選民登記的問題，包括選民冊的準確性。

他說，這個由他領導的委員會旨在提高人民對選委會的信心，以及提高選委會的形象。

“這個委員會已於週二召開首次會議，以商討改善和提高選民登記準確度，以及新選民登記的課題。”

該委員會成員包括選委會秘書拿督莫哈末依利亞斯、副秘書（行動）阿邦依卡扎魯丁、副秘書（策略）諾扎瓦蒂、法律顧問阿茲占及選委會主席特別事務官依米麗雅。