曾任縣土地局長領掃帚獎 隆新市長喊冤流淚





（吉隆坡2日訊）吉隆坡第十二任市長拿督諾希山今早走馬上任，不料有媒體挑起他過往擔任烏雪縣土地局局長時，曾從前任雪州大臣基爾的手中接領過“掃帚獎”的難堪往事；他當下難過的流下眼淚，並喊冤說當年他只是代罪羔羊。

據知，一名馬新社記者今早在市政局移交市長職權儀式後，在問答環節向新市長重提往事，並追問他是否已從中吸取教訓。

受委出任吉隆坡市長兩年的諾希山當下感觸良多，並趁機為自己討回清白。

他憶述，他是在2007年9月上任局長，卻在同年12月與另一人，即烏雪縣議會主席杜基曼，雙雙從基爾手中接領“掃帚”，原因是二造稅收表現未達40%。

剛接任局長背黑鍋

他解釋，不達標及僅有40%的稅收，是2006年的績效表現，但他是在2007年9年才被委任，意味著那並非是他執掌時期的表現。

“不過只要是我在任的一天，我就是掌舵人（KETUA），我不會讓下屬領取這樣的獎項，我覺得我需要……（語及此時，他硬咽了數秒，一時間接不上話來）。”

“不過，我當年接領掃帚，已成為歷史。”

諾希山強調，在2009年，他成功為該局提高稅收至92%，並從前任雪州大臣卡立手中接領1000令吉獎金和獎狀，顯示州政府已認可他的表現。

與此同時，陪同出席移交職權的聯邦直轄區部部長卡立沙未也替他打圓場說，基爾當時設立“掃帚獎”來懲罰表現不佳的縣議會與土地局，根本是在侮辱公務員。

他不忘贊揚諾希山，雖然當年並非在他執掌時表現欠佳，但卻勇于承擔。

他相信這種難得的體驗，成了他的一種推動力，鞭策對方日後作出更好的表現。並在短短兩年內，成功證明自己的能力，也說明基爾當年設立掃帚獎是錯誤的。

“我知道有人刻意在網上散播諾希山當年領取掃帚獎的圖片和報導，但我們都明白他的背景，知道事件的來龍去脈，他只是代罪羔羊，因為他人的過失而接受了不必要的恥辱，這是讓他感到痛苦及苦澀的經驗。”