心結難解 母遺憾走不進欣慧世界





（檳城2日訊）“可惜我走不進她的內心世界，不然事情也不會這樣，更不會有勸我離婚的遺書出現。”

留下4封遺書後跳樓自殺的15歲PT3考生謝欣慧，生前曾懷疑自己患有憂郁症，自小學五年級開始至初中二，都在學校接受輔導。

媽媽李女士說，多年來她嘗試走進女兒的內心世界，但都沒有成功。

沒向家人提及輔導

李女士說，女兒之前曾向學校的輔導老師透露，指懷疑自己有憂郁症及這方面的傾向，但卻從未向家人提過此事。她說，她是從輔導老師的口中得知，女兒的情緒一直都不穩定，在學校有一直接受輔導。

談起這事，李女士傷心的說，女兒即使升上了中二班，仍接受中學輔導員或老師輔導，但想不到她仍離開關心她的人。她說，這麼多年來她一直努力嘗試，希望能分擔女兒的壓力及解開其心鎖，但無論她怎麼努力，女兒始終不願敞開心扉。

“她在家裡很少說自己的事，什麼事都收在心中，不管我問她多少次她都不講。”

與丈夫吵架是往事

她說，女兒的思緒一直停留在過去，比如她和丈夫吵架的事情其實都已是往事。

“她思想有些負面，不時會鑽牛角尖，所以才會出現那封遺書勸我離婚。”

她說，最近家人的關係很不錯也很融洽，事發前一晚，女兒還和爸爸一起看動漫，直到週一午夜爸爸催她去睡覺，她才去睡覺準備去應考。

另外，李女士今日反駁警方的說法，澄清丈夫是女兒的生父，并非繼父。

她說，女兒墜樓身亡後，丈夫非常傷心，一整夜都無法入睡，她也徹夜不敢睡，守著丈夫，怕他做傻事。

受詢及有鄰居指他家時不時有吵架聲音傳出，李女士澄清，那是回音並非吵架聲。她說，他們一家講話音量較大，加上公寓的建築構造及隔音不好，容易產生回音，所以才讓人誤會他們在吵架。

想叫女兒起床上學

愣一下才想起她已離開

“我今早仍如常到女兒房間叫醒她去上學……。進房見不到女兒後我愣了一下，後才想起女兒已經離開了。”

李女士傷心的說，一對女兒每天都是由她載送到學校，現在大女兒突然離開了，其習慣卻改不了。

面臨巨變，她所受的打擊是可想而知，她告訴記者：“照顧這一對女兒就是我的一切……。”

她說， 女兒週三早上11點舉殯，過後到峇都眼冬火化。家人決定把女兒的骨灰撒進大海。

校長否認欣慧遭霸凌

恆毅校長盧思冰強調，謝欣慧在學校並沒有被排擠，更別說遭到霸凌，希望大家不要以訛傳訛。

她今午到謝欣慧靈前拜祭和慰問欣慧媽媽後，針對謝欣慧在遺書中透露同學對她不好的內容時說，根據老師和學生給予的報告，欣慧並沒遇上無法融入社交圈子的問題。

報名參加考試後活動

“她的性格內向文靜，朋友雖不多，但與班上同學仍有互動，並且也有好朋友，因此不可能出現被霸凌或被排斥的問題。”

她說，欣慧成績中等，雖曾面對課業問題，但校方已給予輔導，赴考不會有問題。

她說，近期也看不出欣慧有任何自殺預兆，而且欣慧也已報名參與考試後校方舉辦的戶外活動。

盧思冰說，校方將在中三評估考試（PT3）後，為欣慧妹妹和欣慧的同班同學做輔導。

“悲劇沒人想發生，但這已對學生造成心理衝擊，PT3後校方會更深入的了解學生們對這件事情想法或感想。”

她說，校方一直對應考學生強調，中三評估考試（PT3）只是一個內部自我評審小考，無論成績如何都不會影響升上中四，也勸告學生面對壓力時，隨時找父母或老師溝通。