劉特佐列紅色通報 沒上傳國際刑警網站





（八打靈再也2日訊）社交媒體廣傳一份誌期6月11日，有關一馬公司（1MDB）弊案關鍵人物劉特佐被列入國際刑警組織（INTERPOL）紅色通報的文件，證明國際刑警已將劉特佐的名字納入紅色通報中。

據瞭解，這份附有劉特佐詳細個人資料的文件中，註明有關通報並沒發給媒體或上傳國際刑警網站的紅色通報欄目。

據瞭解，文件是由一名推特用戶GUY SARAWAK於3天前上傳。

全國總警長丹斯里弗茲在8月召開記者會時，曾向記者出示這項文件，不過當時弗茲並沒針對劉特佐的名字為何沒被列入國際刑警網站一事給予解釋。

這份紅色通報文件中，列出劉特佐的詳細資料；根據大馬警方提交給國際刑警的資料，劉特佐還是單身，里面也列出劉特佐可能前往的4個地方，包括中國、台灣、印尼及泰國。

文件提及，劉特佐大馬及聖基茨及尼維斯的護照號碼也被提交給國際刑警。

警方於今年8月24日入稟布城高庭，在劉特佐及父親丹斯里劉福平缺席的情況下將兩人控以9項控狀，之後向法庭申請逮捕令，同時向國際刑警申請將兩人列入紅色通報。

由於國際刑警網站的紅色通報欄目一直沒發布劉特佐及劉福平的照片，引起媒體揣測國際刑警成員國是否接受大馬要求，協助通緝他們。

弗茲早前受詢時強調，劉特佐及劉富平並未登上國際刑警網站“紅色通報”名單，因申請將個別人士列入國際刑警的通報名單程序，得按國際刑警協議來處理。

“國際刑警組織將決定，被通緝人士的名字是否發布到網站或只是發給各國相關的執法單位。”