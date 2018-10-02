【印尼地震海嘯】災區19萬人亟待人道援助 機場現逃難人潮





（雅加達2日訊）印尼東部蘇拉威西島遭強震及海嘯重創後，印尼當局持續在當地展開救援工作，由於災後支援嚴重不足，不少災民湧往機場，迫切希望撤離。聯合國估計，當地迫切需要人道救援的災民超過19萬人。

3000至5000名滯留在蘇拉威西省首府帕盧的生還者，在機場的停機坪等待離開，由於軍方只優先撤離受傷和生病的民眾，現場一度陷入混亂。

往返帕盧的商用航班雖然已經恢復運作，不過帕盧機埸運作目前由軍方接管，軍機起降優先，民航機只能安插零星班次。印尼交通部稱，當地執法部門和空軍將加緊合作，維持和確保機場的安全。

優先撤離傷病災民

與此同時，當局也透過帕盧機場分配和運送帳篷、食物、水和搜救設備等救援物資，包括大馬在內等多國都提供了援助。

面臨缺水缺糧

21華企員工被困

印尼國家災害應變總署發言人蘇托波確認，帕盧市地震災區目前共有61名外國人，當中包括21名中資企業員工；又稱雖然該批中資員工並未有在災難中受傷，惟仍面臨缺水缺糧等情況。

從網傳片段可見，涉事災民身處的工業園區一片狼藉，現場受損嚴重，災區部分地方更出現食水供應短缺問題。該批被困災區的中資企業員工，早於一個月前陸續抵達帕盧市的一個工業園區，負責籌建廠房設備。目前，他們所在的園區情況尚算良好，他們亦未有在地震中受傷。中國駐印尼使館高度對此次災情表示關注，敦促印尼當局盡快將被困災區的中資員工撤離。

目前，印尼政府正準備透過軍用飛機將災區內的外國人，轉移至安全地方。

72小時後仍不放棄 廢墟中再救出一名男子

救援黃金七十二小時過後，救援人員仍繼續搜救工作。昨晚在重災區帕盧市一棟倒塌的商業大廈內發現一名38歲男人，他下半身被埋在瓦礫下但意識清醒，可以與救援人員交談。男子獲救後由擔架抬出，送上救護車。

重災區土壤液化

救援人員昨天進入重災區帕盧市郊的貝托波鎮，那裏在地震中出現土壤液化，可能是損壞最嚴重的城鎮。

貝托波鎮位置深入內陸，並沒有受海嘯波及，但土地本身受地震威力“液化”。“液化”的現象是地震對泥土造成的力量，使泥土中的分子變鬆，並吸飽水，土地本身變得如同液體一般。貝托波鎮多處可見土地升高數公尺，吞噬住屋，並將汽車整個翻過來。

教堂內研經遇強震 34童殞命52人失蹤

災後第4天，更多災區慘況曝光。紅十字會救援隊說，一座位於蘇拉威西島重災區帕盧附近城鎮希吉比洛馬魯的教堂，地震發生時正舉辦一個聖經研習團，共有86名學童參加，救援隊在教堂瓦礫下發現34名學童屍體，其餘52人生死未卜。

救援人員坦言，這次搜救工作非常艱辛。他們首先要徒步進入遭山泥傾瀉摧毀的災區；找到遺體後，要以人手將遺體舁至最近道路的救護車中，每次單程步行耗近1.5小時。

5.9級 6.0級 連環地震 民眾倉惶逃命

印尼近日遭強震侵襲，進而引發的海嘯帶來大規模傷亡，東部東努沙登加拉省的松巴島對出海域今早接連發生兩次地震，驚慌失措的民眾逃到大街上。

美國地質勘探局說，強度達5.9級的淺層地震在今早6時59分來襲，震央位於松巴島以南40公里的海底，震源深度為10公里。15分鐘後，同樣地區又發生6級地震，震源深度為30公里。

未傳出傷亡報告

當地目前尚未傳出嚴重傷亡報告。不過，在酒店工作的一名員工說：“我們感覺到四次震動。第一次地震來襲時，人們開始緊張，有大約40名客人跑出酒店……（地震）只持續了幾秒，當局沒有發出警報，現在一切已恢復正常。”

松巴島距離日前發生地震及海嘯的蘇拉威西島1600公里，島上住有約75萬人。