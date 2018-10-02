C羅涉嫌強姦案 美國警方宣佈重查





（拉斯維加斯2日訊）拉斯維加斯警方日前宣佈，對一起發生在2009年6月的強姦案重新啟動調查。雖然公告中沒有說明更多信息，但據媒體消息，這起案件的嫌疑人是葡萄牙頭號球星C羅納多。拉斯維加斯的警方拒絕對此事進行評論。

拉斯維加斯警方的聲明中寫道：“我們正在跟蹤受害者提供的信息，這是一個正在進行中的調查，目前不會有更多信息透露。”聲明中寫出事件的具體事件：2009年6月13日。據英國媒體消息，C羅正是這起案件的嫌疑人。

警方不透露更多信息

美國人凱瑟琳-馬約爾加（34歲）此前對德國《明鏡週刊》爆料，稱2009年在拉斯維加斯酒店內遭到葡萄牙球星C羅強暴，如今尋求案件重審。C羅對此進行否認，並強調這些人只是想出名和撈錢。

根據法院的文件描述，C羅當時確實邀請馬約爾加和她的一個朋友來到他住的酒店。接下來，C羅給了馬約爾加一些運動服，讓她換一下。而在馬約爾加在浴室更換衣服的時候，C羅進去了，並要求與馬約爾加發生性關係。文件稱馬約爾加一直在反抗，但C羅強行侵犯。完事後，C羅離開酒店，並表達抱歉，稱自己一直都是友善的人。

當年的照片顯示C羅確實與馬約爾加在酒店里有過接觸，二人在一起喝酒，C羅還親暱的將手放在馬約爾加的頭髮上。法院稱C羅並沒有承認法庭文件中對當年案件的描述。

當年的事情發生後，馬約爾加聘請律師，並在2010年與C羅達成庭外和解。馬約爾加得到28.7萬英鎊（約154萬8000令吉）的封口費，她答應以後再也不提此事。

但是在9年後，馬約爾加反悔了，她決定再次起訴C羅，她稱自己害怕C羅的報復。

德媒：C羅律師威脅別寫

女方律師：案情嚴重

指控葡萄牙球星C羅納多強姦的美國女子馬約爾加的律師斯托瓦爾表示，案情非常嚴重，絕非是C羅團隊所言的“假新聞”。德國媒體《明鏡週刊》負責報道C羅疑似性侵事件的記者之一溫特巴赫稱C羅律師威脅他們別寫強姦新聞。

美國律師斯托瓦爾上周向美國一家法院提交民事訴訟，控告C羅於2009年6月13日在拉斯維加斯一家酒店對一名叫凱瑟琳-馬約爾加的女性性侵。據該律師透露，C羅當時支付馬約爾加37.5萬美元（約155萬2000令吉）的“封口費”，要求後者不要聲張。斯托瓦爾也質詢9年前在內達華州民事訴訟中庭外和解是否具有合法性，她認為當年的封口協議是無效的。

斯托瓦爾表示，這次馬約爾加要求C羅再付至少20萬美元（約82萬8000令吉），賠償她的損失。由於案情嚴重，她甚至考慮到刑事法庭控告C羅。

C羅團隊此前指責對方“發佈假新聞”，威脅要對薄公堂。

記者:掌握所有證據

另一方面，《明鏡週刊》記者溫特巴赫連發25條推特講述強姦案報道背後的一些事情。溫特巴赫寫道：“我們掌握了上百份來自不同消息源的資料：郵件、醫療報告、警方報告等。基於此基礎上，我們把完整的故事整合出來。去年首次報道刊登後，C羅的律師發表澄清聲明。當時他們以為我們沒有C羅的簽名文件，但是我們證明自己有。聲明說C羅從來沒有收到過凱瑟琳（馬約爾加）的信，但是和解協議中明確要求C羅必須閱讀受害人寫給他的信，他們違反協議。”

溫特巴赫寫道：“我們向C羅方發送一份重要文件，其中C羅親自承認凱瑟琳（馬約爾加）說過'好幾次不要'，他們拒絕回應。C羅團隊從未否認文件的真實性，如果文件是假的，他們本可以輕易否認。C羅的律師在德國新聞界非常出名，他經常威脅記者不要發佈負面新聞，這次也威脅我們。但是《明鏡週刊》有事實核查部門，會審核所發文章的每一個字，未經證實的事絕對不能發表。這篇報道由20幾人的團隊完成。C羅的律師控訴我們違法，侵犯個人權利。C羅是公眾人物，遭受嚴重的指控，我們有權發表這件事。至今C羅團隊都沒否認報道的真實性。”