【歐冠聯賽】熱刺絕非省油燈 巴塞慎防被刺

（倫敦2日訊）英超“白衣軍團”托登罕熱刺週三在歐洲冠軍聯賽B組第二輪比賽迎來嚴峻考驗，主場佈陣迎戰西甲強旅巴塞羅納，首仗不敵國際米蘭的熱刺若還想殺出“死亡組”，本場絕對不能夠再輸。

對於“紅藍軍團”來說，首場4球大勝恩浩雲後，本場帶著強大的信心作客溫布利。

但巴塞近3場聯賽2和1負不勝，止住西超杯以來7連勝，說明近況回落。

首場不敵國米，熱刺可說輸得可惜，埃里克森第53分鐘破門，伊卡爾迪完場前5分鐘用一記世界波為國米扳平，而瓦希諾補時階段的頭球絕殺，助國米逆轉。

熱刺在新賽季英超開局狀況不俗，拿到3連勝，包括客場3球痛挫曼聯，較後連續在英超不敵沃福特和利物浦，歐冠輸給國米，嚐到3連敗，接著英超作客2比1勝布萊頓才止住敗勢。而在英聯賽杯，熱刺需靠點球戰才擊退沃福特。

回看上賽季歐冠小組，熱刺曾在溫布利各以3比1勇挫皇馬和多蒙特兩大強豪。波切蒂諾的熱刺本賽季能否重現主場勇態，明日也擊敗巴塞？是熱刺球迷最關注的。

波切蒂諾最開心是看到首席射腳哈里凱恩重拾球靴，凱恩新賽季至今狀況平平，上週末在勝哈斯德菲之役梅開二度，在英超7輪比賽攻進5球，看來正在復勇中，明日可與拉梅拉及阿里等首發。

熱刺門神料復出把關

熱刺的法國門將洛里斯已經傷癒恢復訓練，有望本場復出，王牌中場埃里克森亦有機會獲點名出場。

巴塞羅納目前以16分領跑西甲，上週中西甲作客雷加內斯爆大冷1比2落敗。週末1比1踢和比爾包之役，還收起梅西和布斯克茨，就是為明日比賽留力。烏拉圭射腳蘇亞雷斯已經連續4場沒有進球。中衛烏姆蒂蒂停賽。然而，歐冠首輪4比0大勝恩浩雲，梅西上演了他個人歐冠第八次帽子戲法，上週末替補也交出一次助攻，阿根廷巨星的狀況顯然還不錯。

不過，巴爾韋德領軍的巴塞羅納在歐冠作客不時會有閃失。上賽季，巴塞作客祖雲杜斯和奧林匹亞科斯都未能獲勝，作客葡萄牙體育也僅因後者贈送一個烏龍球而1球僥勝。巴塞近4場歐冠作客僅獲3和1負，可見熱刺有獲勝的機會。

這場交鋒是熱刺和巴塞時隔36年之後，第一次在歐戰碰頭。1982年歐洲優勝者杯，熱刺主場1比1和巴塞，去到客場0比1落敗。

國米挾勝勢來訪 恩浩雲力拚3分

同組的荷蘭冠軍恩浩雲明日主場迎戰國際米蘭，儘管首輪慘敗給巴塞，但恩浩雲本賽季勢頭其實不弱，不排除仍有獲勝的本錢。

恩浩雲新賽季在荷超杯開始近12場賽事，獲得10勝1和1負的佳績，唯一敗績就是上輪歐冠小組首輪0比4慘敗給巴塞羅納，絕對不是省油之燈。

恩浩雲所倚靠的本錢就是火力不俗，他們先後在荷甲有6球、7球狂勝對手的佳作。

隊的荷蘭前鋒盧克迪容最近腳風大順，最近6場射進3球。墨西哥前鋒洛薩諾、攻擊中場卡斯頓.佩雷羅、翼鋒貝茨維恩都在上週末的比賽提早退下火線，留力本場。

國際米蘭近況越來越佳，最近8場各項賽事獲5勝1和2負，意甲開季雖爆冷0比1負薩索洛、主場被托利諾2球逼和、主場0比1負巴馬。而在歐冠逆轉熱刺，主帥斯帕萊蒂的大軍在意甲拿到3連勝，穩住陣腳。

國際米蘭新加盟射腳勞達洛.馬丁內斯在過去週末意甲先開紀錄，取得新賽季首球；另一新加盟前鋒保利塔諾上一場亦建功，讓隊長伊卡爾迪在進攻多了兩大生力軍。

兩隊曾經在2006/07賽季歐冠交過手，恩浩雲客主場皆負，處於下風。