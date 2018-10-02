爬進洗衣機反鎖 男童受困20分鐘獲救





（八打靈再也2日訊）一名3歲巫裔男童隨同母親到自助洗衣店洗衣時，竟趁母親沒有留意而爬入洗衣機槽內，並將自己反鎖在裏面，結果被困在裏面近20分鐘才獲救，所幸沒有受傷。

這起男童因頑皮而將自己反鎖在洗衣機槽內的事故於今天淩晨12時左右，發生在烏雪桃源嶺胡姬1G/2路一間自助洗衣店內。

烏魯雪蘭莪警區主任林木沛警監受詢時證實，警方有接獲一宗男童反鎖在洗衣機槽內的投報。

他說，根據警方接獲的投報顯示，現年3歲的男童是隨著母親（25歲）到自助洗衣店，男童母親沒有留意孩子的動向，結果當她發現孩子不在身邊時，四處尋找才發現孩子竟然被困在一架洗衣機內。

據悉，由於男童在進入洗衣機後，洗衣機的門反鎖，導致他無法出來，男童的母親因此四處求救，一旁的嘛嘛餐館的員工聞訊後紛紛前來幫忙。

由於無法打開洗衣機門，他們最終使用鐵錘及一些工具將洗衣機的門弄壞，好不容易才將男童救了出來，而男童的母親見孩子沒有受傷才終於松了一口氣。

林木沛指出，由於沒有人受傷，洗衣店業者也沒有追究，警方沒有開檔調查此案。

據悉，洗衣店業者在事發後也上傳一段用手機拍攝的救人視頻，呼籲家長在帶著孩子到自助洗衣店時，應該小心照顧孩子，以免同類事故再度發生。

這名業者也體諒男童的母親因此事受到驚嚇，而沒有向對方索要賠償。