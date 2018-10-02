蘇打粉罵背叛 青峰崩潰開唱

（成都2日訊）日前出席成都國際熊貓音樂節的青峰，雖然像往常一樣上台演唱，卻被粉絲指出“看起來有點疲憊低落，而且話也變得非常少，似乎處於崩潰狀態。”青峰往常唱《小精靈》時總是俏皮比心，在這場演出中卻改成90度鞠躬，從活動開始到結束不明就理鞠躬3次，每次都把腰彎得很低，並持續好幾秒，卻又沒有多解釋什麼。

此外，粉絲透露，在這場演出中，青峰說出“你們沒有人比我更懂被罵的感覺”、“我真正傷心的時候都不會讓你們看見”，選唱的歌單還包括《沒有人愛》、《以愛之名》，彷彿在表達內心情緒。不少粉絲表示哭到停不下來，紛紛對青峰表示心疼，更湧入微博留言“希望你快樂”。

貼文懺悔沒做好

眼見事件嚴重，青峰貼文表示：“表演者的職責是帶給大家開心，昨晚我沒做好，我自首，向大家懺悔，不會有下次。我真沒事，也不責怪誰了，好嗎？無論我們好過壞過，晚安，給每一個你。”並以手勢貼圖補償送愛心給粉絲。

青峰在多年前創作《不及雨》，但一直沒有收錄進蘇打綠的專輯，只有在演唱會上唱過幾次，前陣子這首歌變成張碧晨專輯裡的歌，讓不少蘇打綠粉絲感到難過，其中甚至有人對青峰口出惡言，批評他背叛蘇打綠、弄髒粉絲的回憶，他氣到要求這些人脫粉。“真的不要再來了！連提到我的名字都不要，這首歌從來就是我吳青峰的歌，我代表全體團員，請你別弄臟這首歌。”表達出對部分粉絲的失望。