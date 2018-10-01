“一族富有一族貧窮致國不穩定” 馬哈迪：種族財富平衡才和平

（倫敦1日綜合電）首相敦馬哈迪強調，種族之間的貧富必須取得平衡，以創造出一個穩定與和平的國家。

“如果種族之間的貧富差距太大，一個種族富有，另一個種族則貧窮，那就必須減少這種差距。這不是在歧視華人，但事實上，華人在我國是很富有的，因此，如果我們沒有減少這種差距，將會引起不穩定局面。”

他週一在英國查塔姆研究所發表“亞洲民主的前景”演講及回答提問時說，我國當年接受華人和印度人成為公民，通常移民都是有活力的人，能在移居地克服種種困難，所以，他們最終都有好的生活，進而造成種族貧富差距的情況。

“如果這種情況不被解決，國家就會不穩定，所以必須採取行動減少差距。即使單一種族的國家，如果人民的貧富差距太大，也會造成衝突和緊張。”

他指出，華人確實做得比其他人好，因他們注重良好教育，華人是一個很有活力和勤勞的族群。他舉例說，中國便能在30年內將一個貧窮國家重建成一個富有國家。

重申只任相兩三年 馬哈迪將交棒安華

馬哈迪重申，他將會在擔任首相大約2至3年後，即交棒給公正黨候任主席拿督斯里安華，但他並未透露退休日期和時間表。

他週一在英國查塔姆研究所發表“亞洲民主的前景”演講及回答提問時說：“我與安華沒有問題，我們可以良好合作。”

他也澄清，當年是法庭判安華坐牢，並非他把安華送進監牢。

“我也沒有權力把安華送入監牢，只有權力逮捕安華，法庭是在經過9個月審訊後，才判決安華肛交罪成需入獄。”

他說，安華第2次以同樣的肛交罪名入獄時，是在前首相拿督斯里納吉掌政時代。

詢及他為何與安華冰釋前嫌時，他指稱，這是因為要結合所有反對黨力量，在大選取代納吉政府，而這比一切都重要。

“若要取代納吉，就必須與安華和解及合作。”

所有政府工程需公開招標

馬哈迪說，新政府的所有工程都必須通過公開招標的方式進行。

“我第一次擔任首相時期（1981至2003年），政府委任有能力的承包商完成政府建設項目，結果卻被許多人批評為裙帶主義。”

他解釋說，他當時是委任有能力者執行工作，並協助有能力的人，讓他們經營時能夠獲得盈利。

“如今，我第二次擔任首相，政府制度已改變，所有政府工程都必須公開招標。”

承認首任相時公共領域有貪污

馬哈迪坦承，在他第一次任相時，公共領域也有貪污的問題，但不嚴重，在他第二次任相時，公共領域的貪污情況嚴重，且發生盜取政府款項事件。

提到大馬公共服務體系時，他說，公共服務體系已被前首相拿督斯里納吉破壞，且貪污情況嚴重，他再次出任首相後必須作出艱難的改革措施，包括撤換一些政府機構的主管。