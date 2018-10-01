涉收納吉950萬洗黑錢案 沙菲宜要求高庭聆審

（吉隆坡1日訊）巫統律師及前首相拿督斯里納吉的代表律師丹斯里沙菲宜，要求將他被控涉嫌收取納吉支付的950萬令吉洗黑錢案，移交高庭聆審。

在內庭會見高庭助理主簿官拉惹沙里爾後，沙菲宜的代表律師莎拉透露，基於此案屬於高庭聆審的權限，辯方經於上週入稟法庭，要求將此案移交高庭聆審。

他說，高庭法官拿督阿茲曼阿都拉將於週三聆審他們提出的這項申請。

主控官阿夫再尼占副檢察司表示，控方對此沒有任何反對。

他說，在《刑事程序法典》417條文下，高庭可以依據被告的申請發出庭令，以將案件從低等法庭移交到高庭聆審。

沙菲宜於9月13日被控；他面對的首控狀指他於2013年9月13日，在吉隆坡武吉東姑東姑花園的聯昌銀行分行涉及洗黑錢活動，接收來自非法活動的收益共430萬令吉，即通過一張屬於納吉的大馬伊斯蘭銀行的支票，並將款項匯入被告的私人銀行戶頭內。

次控狀指沙菲宜於2014年2月17日，在吉隆坡武吉東姑東姑花園的聯昌銀行分行涉及洗黑錢活動，接收來自非法活動的收益共520萬令吉，即通過一張屬於納吉的大馬伊斯蘭銀行的支票，並將款項匯入被告的私人銀行戶頭內。

在上述兩項抵觸《2001年反洗黑錢與反恐怖主義融資法令》第4（1）（a）條文（AMLATFA）的罪狀下，一旦罪成，沙菲宜可以被判處500萬令吉，或坐牢不超過5年，或兩者兼施。

沙菲宜面對的第三控狀指他於2015年3月3日，在大使路的內陸稅收局分局，涉及非法活動收益的交易，在呈報2013年12月31日所得稅時，提呈不正確的資料，即遺漏申報他於2013年9月13日，通過納吉的大馬伊斯蘭銀行支票，所獲得並已匯入其個人銀行戶頭的430萬令吉收入，違反《1967年稅收法令》113（1）的（a）條文。

第四項控狀則指沙菲宜於2015年6月29日，在大使路的內陸稅收局分局，涉及非法活動收益的交易，在呈報2014年12月31日所得稅時，提呈不正確的資料，即遺漏申報他於2014年2月17日，通過納吉的大馬伊斯蘭銀行支票，所獲得並已匯入其個人銀行戶頭的520萬令吉收入，違反《1967年稅收法令》113（1）的（a）條文。

沙菲宜在上述兩項抵觸《2001年反洗黑錢、反恐融資與不法活動收益法令》第4（1）（a）條文下的控狀 ，一旦罪成，可以被判處坐牢不超過15年，也可以被罰款不超過非法取得的款項的5倍或罰款500萬令吉，視何者為高。

此案將於明日在地庭法官阿祖拉面前過堂。