賽沙迪讚敦馬完美主義者 柔王儲不點名嘲諷

（新山1日訊）青年及體育部長賽沙迪在社交媒體發文形容首相敦馬哈迪為一名眾所周知的完美主義者，不過他的言論引起柔佛王儲東姑依斯邁以不點名的方式揶揄稱：“孩子，你還在媽媽的肚子裡”。

賽沙迪昨日在社交媒體Instagram上載貼文，指馬哈迪會撰寫自己的演講稿、部落格甚至收集資料，對工作一絲不苟。

東姑依斯邁隨後通過推特發佈貼文揶揄稱：“完美主義者？你不是幻想，就是迷戀。你還在媽媽的肚子裡，孩子。做點功課吧。”

賽沙迪在貼文說，在與馬哈迪一起工作的期間，他所學習到的經驗是無價的，他只能盼望有朝一日自己也能成為像馬哈迪這樣的領袖。

他指出，他不明白外界為何妒忌，甚至嘗試批評馬哈迪出席聯合國大會所發表的演講，只是唸出由行政及外交事務官所準備的講稿。

“我有幸能與馬哈迪共事，根據我的經驗，他主宰自己的工作。”

他指出，過去主辦政治講座時，他曾為馬哈迪準備一篇演講稿，馬哈迪在收到草稿時告訴他，對方需要一些時間過目。

他說，令人驚訝的是，馬哈迪之後傳來一則手寫稿，內容已作出大幅的修改，滿布紅筆筆記和寫有“請加入這句”的字條。

“我曾為許多政治人物及企業領袖撰寫過演講稿，但馬哈迪的舉動可說‘無人能及’。”

他指出，當時他的團隊發現馬哈迪的講稿遺漏了一句重要的詞句，於是團隊在沒有知會馬哈迪下，加入了那句講詞。

“我以為馬哈迪並不會注意到，因為那句話並不會影響講稿內容，然而馬哈迪在臉書直播的時候中斷演講，說他不記得曾加入那句話。”

他說，他當下羞愧得臉紅，並想：“他怎麼會注意到這麼不起眼的事物？這人究竟有多麼完美主義？”

他指出，從那之後開始，他和團隊只會為馬哈迪準備講詞重點，而不是完整的演講稿，因為他們知道馬哈迪比較喜歡無稿演說。

“與馬哈迪共事很有高挑戰性，即使已做到最好仍然不足夠，對我來說，這是任何事物都不能換來的寶貴經驗。”