多地死傷枕藉增至1203死 印尼向國際求救

（雅加達1日訊）印尼東部蘇拉威西島上週五遭強震海嘯夾擊，多地死傷枕藉。搜救隊開始抵達較偏遠的重災區，包括接近震央、一度失聯的棟加拉鎮，發現被夷為平地的村落及更多遇難者，死亡人數增至1203人。由於災情慘重，印尼呼吁國際社會伸出援手。

印尼投資部門首長藍博稱，總統佐科威已經授權該部門接受來自國際的援助，協助進行相關救災工作。

他透露，目前已有數十個援助組織和非政府組織準備提供協助。澳洲、泰國等亦表示願意協助救災；歐盟宣布向印尼提供150萬歐元（約720萬令吉）緊急人道援助。

震央村落夷為平地

目前救援團隊正全力搶救被埋在瓦礫堆下的受困者。印尼國家災害應變總署數據顯示，目前約有1.67萬人因地震來襲而失去家園，且在蘇拉威西首府帕盧市及接近震央的棟加拉鎮高達240萬人需要人道救援。

運載救助物資的軍事及商用客機已派往當地，但救援人員急需重型機器搜救被困倒塌建築物下的生還者。佐科威昨天到訪災區，表示已派出軍隊協助搜救，呼籲災民要有耐性。

急需重型機器搜救受困者

佐科威指出，由於重型機器及人手不足，因此救援行動十分困難。他得悉災區多處缺乏食水、食物及燃料等物資，加上不少商戶在震後已關閉，已派出飛機空投物資，呼籲災民要有耐性，留在原來位置等候救援。

衍生地震孤兒 獲救孩童找不到爸媽

重災區帕盧仍有多人受困於崩塌的酒店或建築物瓦礫中，生死難料。經過連日搜求後，許多幼童被救出，不過生還的小朋友不知道爸媽去了哪裡。

一名身穿橘色衣服的一歲多的幼童全身多處是傷，被救出時，臉上表情痛苦。他在救護人員照料下，狼吞虎嚥地吃著搜救人員提供的食物和水。當地居民說，這名幼童是在倒塌的建築物的瓦礫中被發現。

另一名小男孩則是在水溝中被救出，獲救時看起來精神不濟，臉上和腿上多處挫傷，印尼社會事務部長阿古斯當時還抱著他接受採訪，他在接受治療後被送到當地警局安置。

這名男孩和其他獲救的孩童一樣，他們的父母也不知下落，印尼強震後引發的地震孤兒問題待解。

避免傳染病擴散 挖坑集體葬300人

重災區帕盧傷亡慘重，當局今天集體埋葬300名死難者。

印尼准將普拉塞佐稱︰“大部分屍體已開始腐爛，我們需盡快將它們下葬，以避免傳染病擴散。”

倖存者揭屍袋尋親

當局已經挖掘一個10公尺乘100公尺的大坑埋葬死難者，有需要的話，會擴大埋葬地。

災後滿目瘡痍，罹難者遺體橫佈街頭；為覓得摯愛音訊，不少災民攀越頹垣敗瓦，甚至逐一揭開屍袋尋人。

由於部份地區的通訊系統中斷，尋人啟事貼滿社交網站。有人在臉書開設群組尋親，上載失蹤者照片、姓名，盼得一絲音訊。罹難者也在尋人之列，有人貼已故親友姓名呼籲“若有人知道他遺體的去向，別把他帶到公眾墳場，因為我們會來接走他”。

撥款遲遲未到位 新預警系統啟用無期釀悲劇

印尼氣象部門過早解除海嘯警報受到詬病，有更多跡象指向人禍造成慘重傷亡。有專家指，在2008年南亞大海嘯之後，印尼準備以先進偵測儀器替換舊海嘯警報系統，卻因政府部門之間爭吵拉鋸，一直只聞樓梯響。

最新系統設有海平面感應器、聲波傳訊儀及光纖網絡，原本可以解救更多人性命。不過，因各部門之間拉鋸及拖延，令所需的10億印尼盾（約28.7萬令吉）資金遲遲未籌得，多年來停留在測試階段。一名參與計劃的美國專家形容是“是科學界和印尼人的悲劇”。