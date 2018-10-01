【英超聯賽】迎戰華倫西亞 低迷曼聯不容有失

（曼徹斯特1日訊）狀態低迷的“紅魔”曼聯如今陷入困境，周中主場對陣華倫西亞的歐冠第二輪小組賽變得異常重要。曼聯和主帥穆里尼奧已經不容有失。

穆里尼奧期待曼聯能在歐冠的比賽中踢出好表現，並強調希望球員們也和他一樣。穆帥說：“我很開心我們在週二還有一場歐冠比賽。

穆帥：希望球員和我一條心

我非常高興，現在我可以馬上開始思考明天的訓練，考慮週二的比賽。相比於要等到週六再踢比賽，我更喜歡這樣，否則你這一周都要帶著這種壞心情。我期待著週二的比賽，我也希望大多數球員能和我擁有一樣的想法，一樣期待著週二。我對球員們的態度沒有怨言。”

曼聯目前可謂是危機四伏，球隊戰績糟糕並且缺乏凝聚力。穆里尼奧與博格巴的矛盾公開化，並被媒體和球迷口誅筆伐。曼聯要借助歐冠對陣華倫西亞的比賽，扭轉國內比賽3場不勝的勢頭。穆帥還要應對博格巴和馬夏爾等球員“造反”的內部問題。若歐冠再有閃失，穆帥的帥位恐怕不保。

桑切斯前路堪憂

據英國媒體消息，上場曼聯1比3不敵西罕的英超聯賽，桑切斯沒入選球隊名單，是因為穆里尼奧終於對“智利大腿”失去耐心。桑切斯上賽季冬窗轉會曼聯後，是英超最高薪球星，但他一直沒有交出好表現。在前輪曼聯1比1戰平狼隊後，穆帥不滿全隊的比賽態度，尤其不滿桑切斯在攻防兩端的表現。因此，桑切斯本場可能再次無緣上陣，前路堪憂。

華倫狀態差強人意

華倫西亞本賽季狀態差強人意，上週末他們在西甲聯賽戰勝索西達，取得本賽季聯賽首場勝利。華倫在西甲至今取得1勝5和1負的成績，顯然平局過多。在本賽季首輪歐冠，華倫西亞以0比2不敵祖雲杜斯。

往績方面，曼聯在6次和華倫西亞的交手取得3勝3和的不敗成績，最近1次是在2014年8月13日的友誼賽主場以2比1勝出。