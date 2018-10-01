有助減少貪污 財長個人支持貪污者鞭刑





（吉隆坡1日訊）財政部長林冠英說，他個人贊同貪污者受到鞭刑懲罰的建議，相信這將有助於減少貪污。

“這是個有趣的建議，將有助於減少貪污，我個人是支持的。”

交總檢署研究

不過，他於今日為馬來西亞企業董事學院主持推介禮後說，這項建議涉及法律問題，包括是否需要修改法令，應該交由總檢察署進行研究與決定。

反貪污委員會主席拿督斯里蘇克里建議對貪污者施以鞭刑，認為鞭刑有助於減少貪污。

他希望這項反映反貪會認真打擊一切形式貪污的建議，可以獲得政府考慮與研究。

他指出，在現有《2009年反貪污委員會法令》下，貪污者一旦罪成除了被罰款，就只是判處坐牢最高20年的懲罰。

若僱主不想付萬元人頭稅 可送熟練外勞回國再重聘

財政部長林冠英說，在新的放寬措施下，僱主每年支付1萬令吉人頭稅，就可讓年資達10年的熟練外勞延長3年工作期，他相信重視熟練外勞的僱主願意支付這筆錢。

他說，僱主若拒絕這項政府為他們提供的額外選擇，也可以選擇把熟練外勞送回國，再申請重新僱用他們與引進我國，只需支付普通的人頭稅。

他於今日為馬來西亞企業董事學院主持推介禮後召開記者會說，政府此舉是留住熟練外勞的努力的一部分，而不是送走熟練工人，以非熟練外勞取而代之。

“記住，這是以前沒有的新放寬措施。外勞在工作滿10年後就必須回國，若僱主重視他們的熟練外勞，我相信他們願意支付這筆錢。”

“我認為這是一種權衡，政府所做的就是給你一個以前沒有的額外選擇，但就像所有的選擇，你當然需要付出代價。”

針對僱主聯合會建議讓僱主3年支付1萬令吉人頭稅的問題，林冠英說，如果回到以前的措施，是沒有這個選擇的。

“除非僱主是要告訴我，他們不希望政府提供這種放寬措施，而是希望政府廢除放寬的措施？ 我不認為他們會。”

林冠英說，僱主要求降低人頭稅是正常的，因為都希望降低成本。

“可是，若你考慮到政府想要留住熟練外勞，同時不想要太多的外勞在我國停留太久，我認為這是一個平衡的‘妥協’。”

不取消前朝政府PPP項目

財政部長林冠英說，希望聯盟政府不會取消所有由前朝國陣政府政府通過直接談判進行的“公共私人伙伴關係”（PPP）項目，但這項目未來將以“全新與廉潔模式”的公開招標進行。

他強調，政府認同“公共私人伙伴關係”項目對人民有好處，因此不會採取取消所有由前朝政府通過直接談判所進行項目的措施，但公開招標符合希望聯盟秉持的透明度、問責政策，以及為公帑獲取最大的價值。

未來將公開招標

他透露，在最近進行的審查中，財政部發現17個“公共私人伙伴關係”項目中，有14個是前朝政府直接談判達成，大多數涉及建設公共設施，例如房屋、學校及消防局的土地互換協議，都沒有進行公開招標。

他認為，直接談判的做法不僅使濫用“公共私人伙伴關係”模式，成為私有化或裙帶資本主義，同時也令中央政府背負沉重的債務。

“這是因為政府土地的實際價值被低估，建築成本則被定價過高。”

“根據希望聯盟政府的最新發現，政府因前朝政府這種做法而背負2010億令吉的債務。”

他說，財政部願意在未來繼續實行上述17個項目以及其他“公共私人伙伴關係”項目，但必須是通過公開招標進行。

過後在記者會上，林冠英說，雖然政府面臨因前朝政府無節制而導致的財政挑戰與各種問題，我國的金融體系仍然保持穩定。他指出，我國的銀行業資本充足，呆賬少，而資本市場依然穩固，資本穩定與資金流動性高。

“政府感謝由丹斯里藍吉領導的證券監督委員會，通過其框架與監管議程為穩定的資本市場做出貢獻。”

針對早前警告房屋發展商，政府或將因為他們堅持不降低屋價而考慮取消建築服務及建築材料的銷售與服務稅豁免，林冠英說，財政部希望房地產業在2019年財政預算案提呈國會或本月底前給予積極回應或反饋。

對前首相拿督斯里納吉指建築業的最大成本不是材料而是地價，林冠英說，地價取決於市場力量，不受政府控制，政府能做的是努力為發展商節省成本。

詢及FGV控股董事局一名財政部機構女性代表被撤換的問題，林冠英說，該名女代表並非遭到撤換，而是被委任為一間比FGV更重要且更大規模的公司董事。

“她被任命為另一間比FGV更重要的公司董事，因此沒有時間兼顧，我們不希望財政部官員同時擔任17或16間公司的董事。”

詢及希望基金是否確定於本月停止接受捐款時，林冠英說，該基金自開放以來獲得很熱烈反應，政府將會討論與決定何時截止接受捐款。