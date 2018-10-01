團結局總監：偶有種族事件 大馬團結指數良好

（沙亞南1日訊）首相署國民團結及融合局總監拿督巴哈林依德利斯說，雖然我國偶有發生種族事件，但我國的團結指數仍處於良好指標。

他今早為雪州國民團結及融合局舉辦的30名雪州大專生國家原則秘書處（SRN）玻吉霹參訪團出發主持揮旗禮時表示，該局是根據每百萬國人對比發生的25宗種族事件為團結指數標準，超過25宗即為種族關係緊張。

他提及，目前比例是每百萬國人中，發生3.5至4宗偶發性種族事件，屬可被控制的良好指標，該局也定期每季監督變化。

他說明，每逢大選時的種族糾紛都會增加，如剛落幕的第14屆全國大選，便出現一些情緒高漲與激烈的情況。

“處理國民團結就如海浪般有高低潮，希望目前進入競選期的森州波德申國會議席補選，不會有種族挑釁行為；而過去發生的種族事件，也都沒涉及人命傷亡。”

巴哈林依德利斯提到，過往的一些種族事件確有涉及暴力行為，如一所清真寺外曾發生因堵車形成的衝突、群眾向轎車擲石等。

他說，新山奧汀苑清真寺去年5月5日穆斯林週五祈禱時，便發生過一宗因一名華裔男子不滿車道受阻無從通行，進而持續鳴笛催促，引起群眾憤怒，結果連人帶車遭群毆的衝突。

他強調，一旦觀察到國內的種族情緒出現上升或緊張時，該局便會適時介入採取行動。

針對社交媒體不時出現的種族論調，巴哈林依德利斯表明，這交由相關部門，如通訊及多媒體委員會給予監督。

對於該局旗下的大專生國家原則俱樂部，首次走出校園融入地方社區，他希望參與的雪州7所大專學府30名學子，包括5名華裔能成為改變的因子，藉由4天3夜參訪團觀摩其他族群的生活形態與風土民情，把團結理念擴大到自身家庭和社區。

“團結聽來或許有些沉悶，但卻是生活和諧的要素。大專生國家原則秘書處已推動和成立5年，過去都在校園內舉辦活動如團結研討會等。”

出席活動者尚有雪州國民團結及融合局局長菲羅基峇努。