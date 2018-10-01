PT3考生墜樓亡 留遺書勸母離婚















（檳城1日訊）15歲的檳城恆毅中學女學生，原應在今日應考中三評估考試(PT3)，卻在今日凌晨留下4封遺書後，從房間窗中躍下自殺。遺言勸同學及朋友要好好活著，也勸母親要離婚，因為她不想看到母親再傷心流淚。警方懷疑死者是不堪家庭失和及考試壓力，才做出傻事。

謝欣慧留下4封遺書後，從檳城卡巴星道一帶的某公寓11樓躍下自殺。警方從房間內搜獲的4封遺書內容中推測，她相信是面對家庭問題，在學校的人際關係，再加上面臨PT3考試的多重壓力將她壓跨，一時看不開選擇走上不歸路。

4封遺書分別寫給媽媽、同學、朋友，還有一封沒署名。

謝欣慧在家中排行最大，下有一名妹妹；她的遺體在早上約7點被公寓的清潔員工發現後 ，馬上通知警方前來調查。警員在現場調查後，在今早約11點把她的遺體送到檳城醫院太平間剖驗。

東北區警區主任仄再瑪尼下午4點多發文告說，從死者寫給母親、同學和朋友的遺書上顯示，警方相信她主要是因家庭問題才尋死。

“遺書中表示對家庭和這個世界感到非常失望，生無可戀。”

仄再瑪尼說，根據調查，警方相信謝欣慧的父親並非親生父親，而是繼父。家裡時常發生爭吵。

“長期以來的家庭糾紛，可能導致她的精神上面對巨大的壓力，相信是一時想不開而做出傻事。”

他說，現場調查已經結束，剖驗手術也已經完成，案情並沒可疑之處，警方目前列為突然死亡案處理。

謝欣慧的遺體在下午約3點已經由母親和婆婆領出辦理身後事，家人在位於霹靂律消拯局後的老家治喪，暫定本週三舉殯，火化後骨灰將安奉在北海。(TTK)

母隻字不提家庭問題

少女的李姓母親今午約2點趕到檳城醫院太平間等候領屍時說，女兒碰上PT3考試及過往在學校面對問題，可能厭倦才會選擇這條路。對家庭的問題是隻語不言。

她說，女兒性格比較內向，但曾經透露同學都對她不好，加上老師也不大理睬她，所以校園生活並不十分開心。“可能加上考試的壓力她頂不住了。”

詢及女兒有沒談及同學如何對她不好，她表示女兒並沒透露詳情。

她說，謝欣慧雖然有透露在學校不開心，但是並沒有什麼其他異樣。事發前一晚她還調好鬧鐘準備在清晨6點起身準備上學。

謝欣慧的母親說，她是在鬧鐘響後，發現女兒不在房內，就叫醒丈夫。“我們在家中找不到她，過後在房內發現留下的遺書才驚覺女兒出事。”

婆婆：性格內向不多言

謝欣慧的婆婆說，孫女性格比較文靜內向，在家都不多言。

她說，前陣子婆孫倆看電視節目還笑得很開心，豈知現竟成永訣。

少女的家人在下午約3點領出其遺體後，送往霹靂律消拯局後的老家辦理身後事，暫定週三舉殯，火化後骨灰將安奉在北海。

謝欣慧今日缺席沒應考，恆毅中學校方打電話到其家裡才驚覺考生墜樓身亡。

校長盧思冰說，老師是今早7時20分見謝欣慧沒到學校應考，就打電話給她母親，哪知電話裡頭欣慧的母親卻一直哭泣，說女兒已經墜樓去世。

她說，據她所知，欣慧成績屬中等，在校也無大問題，她於上周五才給全體中三生考前輔導，希望他們可化解考試的小壓力。

她指出，這場輔導名為“雨傘行動”的中三評估考前彙報會，主要是跟考生講解考卷的問題，她也在場分發“愛心包包”給考生，裡邊是文具。

“我跟考生說，這只是小考試，只是自我評審，並不會影響升中四，不會帶壓力給他們，若有也是小壓力，要用適當的方式去化解。

“我也告訴他們，考完試後，校方也安排不少精彩的活動讓大家參與，有運動項目比賽、到旅遊景點參觀、校內美化活動等。”

她也說，檳州教育局已收到消息，並安排官員到校了解情況。

死者4封遺書內容

致媽媽:

對不起讓你傷心，讓你生氣。讓你白髮人送黑髮人的錯，所以請你不要傷心。我走後你一定要向他提出離婚，我不想再看見你為了他流淚。媽，我走了。祝你健康

來自不孝的女兒

謝欣慧

致3D的同學們：

感謝你們在這十個月來的陪伴。雖然你們對我不好，但我依然感謝你們。（笑臉）

感謝XX十個月的照顧。希望同學們能夠愉快的活在這個世界上，不要像我這樣的選擇自殺。

祝你們幸福快樂。

來自懶散的同學

謝欣慧

致XX

謝謝這幾月的陪伴。但對不起我無法完成與你的約定。雖然不知道在你的心目中我是什麼，但你在我心裡一直有著無法取代的位置。感謝你在這十個月裡的所帶給我的快樂，我走了，再見，請你代替我好好的活著，祝你幸福快樂。你的朋友謝欣慧。

沒署名:

當你們看到這張紙時，我或許已死，但你不要傷心，不要自責。雖然我還有很多事未玩成，但請你們原諒我的任性，結束生命對於我來說是一種解脫，更是一種自由，雖然我的音樂夢還未實現，雖然還未看偵探柯南的結局，但我不後悔選擇這條路。我對這個家豪無眷戀，對於這個黑暗的世界更加厭惡，再見了各位。

青少年容易自我懷疑 輔導師吁身邊人釋善意

（檳城1日訊）心理輔導師李馨君說，青少年階段容易自我懷疑，若在面對困惑時能夠獲得身邊友人、師長、家人的協助，以及社會釋放出更多的善意，或者就能避免他/她選擇自殺。

她今日接受本報記者訪問時說，導致青少年自殺的主要原因是學業壓力、感情和朋友圈和同儕互動等問題。

她以課業壓力為例，社會重視考試表現的觀念仍根深蒂固，這跟社會主流價值有關。

“社會對成功的定義非常狹窄，似乎只有一條路，導致青少年的價值觀也以社會高舉的某些還價值為導向，似乎在那條路上沒有很好的表現就沒有出路了。”

“例如一個孩子會標籤自己‘懶散’，這相對負面的詞，此自我認知實際上是源自於社會的期望。青少年會易把社會狹隘的成功定義視為唯一出路，卻因落空而感到絕望。”

應教導孩子逆境成長

李馨君提醒，家長養育孩子，應引導他們重視每個成長過程，包括面對挫折也是學習的一環，而不一樣只重視結果，如成績。

“我們須培養孩子抗逆的心態，這樣才能從逆境中更加堅強。”

至於青少年也可能面對一些同儕間互相排擠的壓力，所以須灌輸青少年在不競爭的環境中成長，而社會應該更加友善。

羅月清：發揮學生長處

檳城華校教師會主席羅月清說，學校是學習的平台，教師作為教育工作者就是伯樂，發揮每個學生的長處，不是只注重學業表現。

她說，近年來教育部朝向淡化考試成績的方針，例如2年前開始不公佈小六評估考試學校的排名，她希望所有學校遵循此原則。

她認為家長角色很重要，他們陪伴孩子成長，而教師與父母也該緊密合作，了解孩子的狀態。

給生命多一次機會

檳城心靈扶助協會

電話 / 04-2811108、04-2815161

周一至周五 / 3pm～12am

檀香愛心福利中心

電話 / 04-6429429

周一至周五 / 1pm～6pm；7pm～9pm

溫馨苑

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周一至周五 / 10am～12pm；1pm～3pm

周六 / 2pm～5pm

D'Home 精神健康協會

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周一至周五 / 9am～12pm

檳城基督徒關懷協會

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周一至周五 / 10am～3pm

馬來西亞博愛輔導中心

電話 / 04-2280709（檳城分會）

周二至周六 / 9am～6pm