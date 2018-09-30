林吉祥：海外僑民貢獻多 建立新大馬需時間

（奧克蘭30日訊）民主行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥聲稱，馬來西亞人在2018年5月9日的全國大選，獲重新設定國家建設政策的第二次機會，而馬來西亞人一定不能浪費實現我國成為偉大國家的命運的“第二次機會”。

他在奧克蘭發表文告提及，自1970年代以來，馬來西亞僑民的發展史上，國外的馬來西亞人從未像2018年5月9日當天，因為實現了60年來的第一次和平及民主權力轉移，而以身為馬來西亞人而自豪。

他說，隨著2018年5月9日的歷史性日子，超過100萬名散居世界各地的馬來西亞僑民貢獻並參與建設新馬來西亞的舞台也搭建起來。

在他訪問澳洲的柏斯、堪培拉、悉尼和墨爾本及紐西蘭的基督城、達尼丁、威靈頓和奧克蘭時，聽到許多有關樂於奉獻、有理想和愛國的大馬人的奇妙故事；他們做出超越一般職責範圍的舉動，包括從海外城市飛回國，並親自攜帶郵寄選票。

“數千名海外大馬人無法及時把選票郵寄回國，但一些僑民以無名英雄姿態親自將每張選票，在2018年5月9日（星期三）下午5時的截止時間前帶回國。”

“住在海外的世界各地馬來西亞僑民和國內的馬來西亞人一樣關心，人民的力量最終會不會獲勝，帶來更好的馬來西亞，不必被困在朝向失敗國家、流氓民主、惡人國家和全球盜賊統治的軌跡上。”

林吉祥重申，建立新馬來西亞的偉大任務，不可能在100天或5個月內完成，而需10年或20年。

他說，我們可借助彙集在馬來西亞的多元種族、宗教、語言、文化和文明的資產，從而根據世界各偉大宗教和文明的最優良價值和資產，為一個新文明奠定基礎。

他表示，紐西蘭馬來西亞僑民運動臨時委員會已成立，並希望接著會隨之成立奧克蘭新馬來西亞僑民委員會、威靈頓新馬來西亞僑民委員會、基督城新馬來西亞僑民委員會和達尼丁新馬來西亞僑民委員會。

“現在是在馬來西亞及散居全世界的馬來西亞人當中設立新馬來西亞公民運動的時候了，這運動可稱為新馬來西亞僑民運動，並效仿淨選盟和全球淨選盟，在外國或主要的外國城市成立各自分會，作為馬來西亞人貢獻和參與建設新馬來西亞的平台。”