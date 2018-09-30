楊美盈吁貫徹3I理念 電子業可獲驕人成就

（八打靈再也30日訊）能源科藝環境部長楊美盈以“3I”理念——即“Investment（投資）”、“Innovative（創新）”、Intergrity（誠信）”和電子與電器業者共勉之，表明只要業界同仁可貫徹“3I”理念，相信我國未來將可達第四個“I”，也就是取得“Incredible（難以置信）”的成就。

她昨晚出席馬來西亞電業公會（TEEAM）成立66週年慶晚宴上提到，包括大馬人在內，很多人因對新政府的不熟悉和不確定因素而不願在大馬投資，但如果要重建大馬的經濟，就是要投資，請給予大馬信心，相信大馬將是最佳的投資選擇。

她說，創新也是必要的，大馬目前在外資上面臨越南和印尼激烈競爭，若我們要脫穎而出，靠的不是廉價勞力，而是創新，要做一些不一樣的東西，為客戶提供更好的意見和解決方案。

“第三則是誠信，一個國家要進步，人民就須選擇做對的事。這意味著，即便是新政府的官員索取賄賂，也須拒絕並向反貪會舉報，而索賄者一定會受到制裁。”

楊雅發：讓電業政府雙贏

馬來西亞電業公會主席楊雅發聲稱，該會隨時準備和政府合作及提供協助，以便為我國的電業業界和政府之間取得雙贏。

他指出，電器及電子業對大馬來說，是國內生產總值（GDP）及為出口收入做出貢獻的重要領域。馬來西亞對外貿易促進局（MATRADE）數據顯示，電子電器工業佔了2016年GDP的23.4%，並創造了超過78萬個就業機會。

“我們可通過提供與電器及電子業的資訊幫助政府，讓政府更了解這個領域，從而推行更友好的政策。而這將為商業、本土勞動市場及政府營造一個雙贏局面。”

楊雅發也促能源科藝環境部和交通部合作，以便能儘快落實讓電動摩多和電動車上路。

他解釋，電動交通工具很環保，雖曾多次向歷屆政府建議但都未能成功，希望新部長能協助推動和落實此政策。

出席晚宴者包括了馬來西亞電業公會署理主席兼籌委會主席蕭轉泰、前主席周旭輝、星洲日報企業公關及業務促進經理馮靖雯及華團事務執行員尹德光。