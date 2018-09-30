內閣設獨委會收集民意 全面探討聘外勞及人頭稅

（怡保30日訊）人力資源部長古拉披露，內閣近期已成立一個以上訴庭前法官拿督斯里希山慕丁為首的獨立委員會，接下來將於全國跑動聆聽業者反饋，全面探討外勞聘請及人頭稅等事宜。

他說，該獨立委員會的署理主席是馬來顯要（G25）組織發言人拿督諾法麗達，並且會集合來自相關領域及非政府組織代表共13名委員，全面收集全國各地意見後，向政府作出匯報。

他指出，首相敦馬哈迪已簽署委任狀給上述委員會，該委員會成員將於10月中旬開始在全國跑動，以收集各界的反饋及意見。

他今早為怡保斗華智能啟蒙學校義賣會主持開幕後，受詢及外勞聘請課題時直言，前朝政府以往的做法是“喜歡就給，不喜歡就不給”，當局要採取“匿名申請”（Faceless application）的措施，申請者無須與任何官員碰面，即使於怡保，也同樣可以完成外勞聘請的程序。

“這委員會會探討全球各地不同的模式，以尋找適合馬來西亞的模式，藉此達致雙贏的局面。”

另外，詢及印尼是否仍在“凍結”輸出女傭來馬時，古拉強調，我國並沒限制印尼女傭來馬工作，僅是後者面對數個挑戰，由於過去發生虐待女佣事件，即使是迄今，女佣仍感到恐懼而止步來馬工作。

他說，他已於10天前會見印尼的勞工部長，當局至今已著手與對方擬定新的外勞雇佣諒解備忘錄，對方要求達致特定的事項，其中包括支付薪酬予外勞，以及讓外勞受到一定的保障。

他強調，當局也會擴大社險投保範圍，也概括外勞，此舉是要確保外勞受到雙重的保障，當局是要確切知道外勞有領取薪酬，並且是定期被支付薪酬。

“人力資源部會與利益相關者商討此事，我們不僅是要引進印尼的女傭，也希望其他國家如斯里蘭卡等，願意輸送勞力至我國工作。”

他續稱，政府於上週五與尼泊爾的代表會面，雙方會安排於加里曼丹或吉隆坡簽署諒解備忘錄；而其餘的外勞來源國，如孟加拉、斯里蘭卡及印尼等，雙方也積極商討引進外勞事宜。

“儘管我國有意願簽署諒解備忘錄引進外勞，然而必須解決一些限制，其中一項是許多非法外勞仍逗留於我國，當局必須尋策把非法勞工遣返回國，而這也是許多先進國家的做法。”(LSL)

與他國簽備忘錄保障外勞權益

古拉指出，許多國家如孟加拉、印尼、印度及尼泊爾等，其外勞雇用諒解備忘錄已屆滿，僅有斯里蘭卡的諒解備忘錄尚有效，惟這並不意味著當局“凍結”有關國家的勞工輸入我國，僅是雙方需簽署諒解備忘錄，以保障外勞的權益。

“與此同時，我國也必須確保資金不會外流，以及優先保障國人的就業機會。”

另外，古拉也呼籲社會施予援手，捐款給怡保斗華智能啟蒙學校，因為該所學校的義工義務照料許多不幸的兒童，儘管政府每年有撥款援助，然而相關的款項並不足夠，敦促各界慷慨解囊。

出席嘉賓包括霹靂智能啟蒙協會主席拿督楊明山、顧問王源成、財政翁翰程、怡保斗華智能啟蒙學校主席羅平威、校長安妮瑪格烈、怡保中華獅子會會長謝征宁及洪慧盈夫婦、前會長梁景環、本地畫家陳良發等。