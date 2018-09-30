倪可敏規勸巫統 休想走後門重奪政權





（怡保30日訊）行動黨霹靂州主席倪可敏指出，巫統主席拿督斯里阿末扎希要尋求和希盟合作，若對方想要如10年前般重奪政權事件發生，這是不可能的事，並奉勸對方想都別想，連門兒都沒有，行動黨拒絕與巫統合作。

他今日在萬里望出席該黨萬里望社區中心開幕典禮，致詞時敦促巫統尊重民意，人民不投票給他們，是因為人民拒絕國陣的種族政治和貪污腐敗。

“如今他們仍在企圖通過收買，以走後門方式來偷取政權，令人無法接受，也是踐踏民主，羞辱選民的手法，他們應該尊重人民的選擇。”

敗選後死性不改

“一個政黨必須要有原則，若不遵守原則，等同於一個行屍走肉的政黨，請巫統安分守己，做好反對黨的本分。他們做了61年的執政黨，是時候做多61年的反對黨了。”

他稍後在記者會上表示，阿末扎希昨日在巫統大會中指該黨全力反對“馬來西亞人的馬來西亞”，顯示該黨在敗選失去政權後，仍死性不改，當全國人民正在邁入一個多元民族的新馬來西亞時代時，巫統仍抱陳守舊，繼續種族政治路線。

他本身看不出在阿末扎希領導下的巫統有自我革新能力，自從擔任巫統主席以來，只做過兩件事，一是通過走後門的方式，企圖回到政治的主流以做回政府；二是病急亂投醫，破天荒和路線完全不同的伊斯蘭黨抱在一起。

“昨天巫統大會的場面是很詭異的，馬華不見了，來的卻是伊黨，這對國家是一個不健康與開倒車的趨勢，因為一旦種族政治結合神權政治，是一個很危險的趨勢，希望華社能夠看清楚。”

“有人說華社不團結，但在509大選的投票趨勢，華社空前團結，超過90%的選票投給希盟，要求換政府，撲滅貪腐。”