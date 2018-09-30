【巫統大會】扎希：大馬人的大馬違憲 巫統矢捍衛馬來人特權







（吉隆坡30日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希指出，巫統無法接受“馬來西亞人的馬來西亞”概念，因這已違反聯邦憲法第153的馬來人享有特權條文，因此，巫統將會誓死捍衛153條文。

他說，國陣由三大種族組成，共同爭取獨立，從歷史原故，州成立的法令都讓馬來人在憲法上享有特權。

阿末扎希也反擊那些質疑他對國家和政務保持沉默和沒有行動的人，並以中國哲學家老子的名言“沉默是強大力量的源泉”作為回應。

“對不起，事實是我必須把注意力集中在黨內部管理上，特別是要制止削弱巫統力量的行動，沉默是金！”

商討重塑國陣品牌

也是國陣主席的阿末扎希宣布，巫統將會與現有成員黨，即馬華、國大黨、人民進步黨（myPPP）及沙巴人民團結黨（PBRS）協商後為重新塑造“國陣”品牌，並歡迎其他理解國陣理念及鬥爭的政黨，還有與巫統關係友好的政黨結盟。

他說，只要接下來的政治合作無需典當巫統的原則，巫統的大門將會一直敞開，願意與任何政黨進行合作。

他強調，國陣的核心政黨依然是巫統、馬華、國大黨、人民進步黨及沙人民團結黨，國陣也歡迎非政府組織的參與，以及一直以來與巫統友好，給予諸多協助及支持的政黨。

阿末扎希說，巫統的資產被扣押，賬戶已被凍結，也有領袖和黨員受到被調查的壓力，其中一些更被控上法庭，甚至有人試圖令巫統被宣判非法。

對於巫統現在的方向，他說，就是要取得勝利並重新執政，如果能組建政府，就能實行所有對國家有利的計劃。

懸峙議會隨時變天

阿末扎希聲稱，今天的局勢存在“懸峙議會”的可能，隨時會變天，內部的問題可以瞬間破壞一個聯盟，而希盟政府是一個非常脆弱和不穩定的聯盟，他們贏了大選，但議席不多，所以政府的地位很脆弱，隨時都可以倒台。

他擔心希盟政府實行的民粹主義政策和將引發的多米諾骨牌效應將是“完美風暴”，可能導致國家被摧毀，尤其當人民沒有工作餓肚子時，肯定會帶來災難。

暗示凱里勿公開抨黨

阿末扎希暗示前巫青團團長凱里，不要針對黨事務及課題公開發表意見。

他表示，意見不合是正常的，但不要讓黨內之間的爭執，使得政敵坐收漁翁之利。

大會首度閉門辯論

巫統舉行509大選敗選後的首次代表大會，在辯論環節時，首度以閉門形式進行，謝絕媒體的採訪。

較後到了早上約11時，大會才開始以延播方式播放辯論的環節內容。

根據大會議程，今早進行辯論後，將由相關中央領袖，包括黨主席拿督斯里阿末扎希進行總結。其辯論的重點，相信會是黨主席昨晚所發表的政策演詞，因為其演講對決定巫統在第14屆大會後的方向有著一定的影響。

本屆巫統大會的主題為“UMNO Sebuah Perjuangan”（巫統是一場鬥爭），從而提醒代表、黨員及馬來人和土著，巫統不是一個普通政黨，而是在獨立之前便為爭取獨立和維護民族權益而誕生的政黨。今年的大會也大幅度縮減規模，一切從簡和低調，過往人潮熙熙攘攘的“嘉年華”熱鬧氣氛已不復見。

今年的巫統大會，中央代表的人數為2760人，惟媒體從外面仍可看到禮堂內並沒滿座，尚有許多空位。

共有52個媒體機構申請採訪本屆大會，包括7間外國媒體的共562名新聞從業員。

之前一直被巫統列為“黑名單”的《當今大馬》首次受巫統歡迎進行採訪；此前，該網媒團隊要採訪巫統代表大會可謂困難重重，大會的工作人員不但禁止記者進入禮堂採訪，甚至還會禁止他們在禮堂外逗留。

署理：伊黨探討組聯合政府

伊斯蘭黨署理主席拿督端依布拉欣聲稱，該黨將探討與任何政黨組建聯合政府的可行性。

他昨晚出席巫統大會開幕禮後提及，此概念之前是由該黨主席拿督斯里哈迪阿旺提出，作為政治的新力量。

他直言，反對黨可在一些課題中合作，因為我們有一些共同之處可一起爭取或斗爭。

詢及是否可能出現聯合政府的問題時，他則沒正面回應，只說：“我們再看看情況。”

希山：須用新方法重擄民心

巫統前副主席拿督斯里希山慕丁說，巫統仍處於正軌，但需新方法來重新取得人民的支持。

他昨晚出席巫統大會的開幕禮後提及，他仍看到黨員的斗志、精神、忠誠度仍是相當高的。

他表示，黨主席拿督斯里阿末扎希在政策演詞中提出的各項建議，都應被帶到基層予以落實。

“我希望有關建議可帶到基層，各州、各區部和支部，以便我們在本屆大會上展現的精神成為我們推動黨發展的基礎，而不僅是為了在這個大廳內開心。”

希山對三機構，即婦女組、巫青團和女青年團展現高昂的斗志感欣慰和引以為傲，儘管在第14屆大選遭受重挫後，面對著各種各樣的攻擊和打擊。

此外，巫統副主席拿督斯里莫哈末卡立諾丁希望，黨員們從當前的形勢中汲取教訓。

“黨員應努力加強黨，而非試圖傾軋和貶低彼此，包括黨主席拿督斯里阿末扎希。領袖和黨員需專注和關注許多有關加強黨的事務。”

納吉成了普通黨員

去年的巫統大會上，尚是首相兼巫統主席的拿督斯里納吉（右三）信心滿滿的在臺上發表選前的最後一次巫統主席政策演詞，當時巫統上下士氣高昂，隨時準備啟動競選機制，參與第14屆全國大選。

相隔一年的巫統大會，對納吉而言則是有了天翻地覆的改變。

他從1981年便開始當選巫統最高理事，37年來一直都以領袖身份坐在臺上，懂獨今年的他卻是坐在臺下，聆聽接班人拿督斯里阿末扎希首次以主席身份發表演詞。

在國陣及巫統本屆大選敗下仗後，納吉辭職以示負責且不參與黨選，回歸普通黨員身份，唯一的黨職是北根區部主席。

而納吉的表弟，前國防部長及前巫統副主席拿督斯里希山慕丁（右五）也以區部主席身份坐在臺下。右四起為東姑拉沙里和希山慕丁。

納吉支持退黨議員騰空議席

前首相拿督斯里納吉，支持巫統主席阿末扎希對退黨的議員採取法律行動，並指這些議員理應騰空其議席。

也是巫統北根區部主席的他，昨晚出席巫統代表大會後受詢時說，巫統確實需採取行動以應付退黨潮。

他強調，這些議員當初都是在巫統的旗幟下順利中選，並獲巫統基層的支持才能勝選擔任議員，因此若選擇退黨，則應先知會黨。

他表示，基於道德原則，退黨議員也應騰空議席讓路補選，方便黨採取進一步行動。

“不過，巫統是否能強迫退黨議員歸還議席，這需從法律角度探討。”

姑里：宣誓難阻退黨潮

此外，巫統話望生國會議員東姑拉沙里則聲稱，巫統主席阿末扎希建議代議士簽署誓言，卻難以阻止退黨的事件發生。

他表明，不確定主席的建議是否可行。據他所知，目前只有檳城及沙巴擁有反跳槽法令，但這不易實行，特別是這個法令將約束一名民選代議士。

他警告，巫統若要祭出法令來約束民選代議士，未來有可能會衍生各種問題。

巫統署理主席拿督斯里莫哈末哈山提到，阿末扎希的建議並非不可行，特別是法庭的判決往往出乎我們的預料，更重要的是，黨須採取積極行動來應付退黨問題。

他補充，有關建議或違反人權，但至少巫統嘗試採取行動解決問題。其實，每個政黨都有條規禁止議員退黨，伊黨更有叛黨就需休妻的宣誓要求。

凱里吁扎希闡明對抗還是組政府

巫統林茂國會議員凱里吁請巫統主席拿督斯里阿末扎希清楚闡明立場，究竟巫統需全力對抗希盟政府，抑或合作組聯合政府。

也是巫統林茂區部主席的他，昨晚出席2018年巫統代表大會後，受詢如何看待阿末扎希的主席演詞時，如是回應。

他提到，阿末扎希不能一邊要求黨員對抗希盟政府，另一邊廂卻又發表聲明，尋求機會與希盟政府合作組成聯合政府。

他強調，我們必須要有清楚的立場及方向，否則黨基層將感到混亂。

“雖然阿末扎希提出了21項建議重振巫統是明智之舉，但關鍵是如何落實這項建議。”