曾患腫瘤癌 去年落髮出家 前Ntv7主播劉子賢逝世









（文冬30日訊）去年於文冬大馬佛教大學第一叢林落髮出家的Ntv7華語新聞前主播劉子賢，不幸於今日凌晨4時30分往生，世壽55歲。

法號宗華的劉子賢是於2003年12月初被證實患上腫瘤癌，其后進行3個月的化療，康复后積极鑽研營養与飲食學科，曾經參與第一叢林短期出家，並發愿生生世世追隨釋迦牟尼佛的教法与精神。

網友臉書留言哀悼

他是去年9月23日由法炬山開山宗長慧海大和尚于第一叢林為他剃度。也是大馬佛教大學玄奘研究院主任的他，經常到處主持弘法講座和佛學生活營活動。

他在個人臉書的簡介也寫道：從此刻到我的最后一口氣，要好好發揮宇宙恩賜的天賦，活出最精彩的人生！圓滿自己這一輩子的使命，也提升有緣的眾生。

據知，他最近身體消瘦和顯得虛弱，大家都非常擔憂他的病情。

今日上午傳來他往生的噩耗，使到許多認識他的人深感難過和惋惜。

很多人也在他的臉書留言哀悼，感恩他以身教言教，將永續他的精神去幫助更多的人。

週四舉辦告別式

法炬山僧團委員會發文告指出，大馬第一叢林大日禮堂今日起為宗華誦經、念佛及禮忏。

該會將於10月4日上午9時正舉行告別式，上午11時30分于勞勿榮華富貴火化場依律荼毗，親友及佛友可蒞臨拈香，念佛回向，謝絕帛金。大眾拈香時間是10月1日至3日，上午10時至下午5時。

家屬接噩耗趕往彭亨

劉子賢的弟弟向本報證實其哥哥今早逝世，家人接到消息後，母親及姐姐等先從檳城出發前往彭亨，自己及妻子等則於今早10時30分開車出發。

目前還在途中的他受訪說，他們是於今早接到師父電話才知道哥哥已經逝世。

劉子賢（釋宗華法師）

個人背景

1994年3月 至1995年12月 馬來西亞國營電台，第五台

2002年3月至2005年9月 ntv7華語新聞主播

2003年6月至2005年9月 時事節目主持人《追蹤檔案 MYSIASAT》

2003年4月至2005年4月 電台主持人《嘩！FM 976》

廣告配音員：電視連續劇、電視及電台廣告

生命經驗

2003年12月16日 至 2004年3月15日：接受腫瘤治療（化療）

2004年3月15日：開始生命的第二章節

2002年在馬來亞大學修完英語教育系碩士（M.Ed.TESL）學位。

曾經在本地電台當臨時廣播員，并曾當任一個時事節目，《新視線》的主持人。

在機緣巧合下，在2002年，正在修讀碩士學位時，被錄取進入ntv7當華語新聞主播，并成為我國第一個華語深入調查時事節目，Siasat追蹤檔案的主持人。

2003年12月，因為罹患腫瘤，而全然放下一切的工作与生命的包袱。從此，就開始了這一生的第二章節：更圓滿、更豁達的“另一世”。

在過去的10多年里，曾經受邀到全馬各地，分享生命的喜悅与人生成長道路上的點點滴滴，以及透過營養學的專業知識，讓有緣人活得健康、享受精彩人生。

曾經全職從事Shaklee嘉康利，主要職責在全馬各地培訓新領袖，并主講千余場的激勵課程、身心靈講座會、生命分享會。