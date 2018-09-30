為救國抹仇恨 安華：仍掛念敦馬





（波德申30日訊）波德申國席候選人拿督斯里安華形容，他和敦馬的關係，就好像是漢都亞與漢惹拔！

他今日向選民解釋他與敦馬的關係，並聲稱在被特赦之前，18年未見敦馬，如今再見，依舊掛念！

安華憶述，闊別18年后再見敦馬，頓時發現“昔日戰友”已93歲高齡，老了許多，原來心裡對敦馬還是有些掛念。

“當年我們是如此惡劣的敵對，我也因此坐牢多年，這些傷害不容易忘記，現在想起也很痛。不過我還是要強調，如今我們為了救國，所有仇恨已經一筆勾銷。”

安華昨晚出席在海濱路出席一場政治座談會上，這樣指出。安華也在會上大秀中文，換來出席者連連叫好。

較早前，安華到老港体育俱樂部禮堂會見華團領袖時，也和在座的領袖曉以大義，要求大家支持希盟的政綱。

不原諒偷人民的錢

“我可以原諒讓我入獄的人，但絕不原諒盜取人民血汗錢的人！”

安華聲稱，政治不該是金錢游戲，更不能為了贏大選先派錢予人民，贏了大選又再派錢；這种金錢政治要摒棄。

安華：等了20年想重返國會

（波德申30日訊）波德申國席希盟候選人拿督斯里安華說，因為坐過牢，遭受過種種不公平待遇，自己明白那種感受，即使等了20年，他還是要重返國會，要改變這個國家，讓人民生活不再困苦。

他是針對外界不明白他何以迫不及待重返國會時，透露了自己的想法。

安華今早到波德申武吉不蘭律慈善良宮拜訪選民時，向在場者解釋。

他指出，由於遭受了不平等的對待，所以他更加篤定要改變這個國家。

他說，我國擁有很多天然資源，為何人民還會生活困苦。因此，他才決定要重返議會協助國家改革。

他重申，“我已經等了20年了，不要再說我沒耐性！”

“所以，這次選舉不是玩玩的，如果你們不投票給我，我沒有得到足夠的支持，那我要如何做首相！”但是，他還是強調，希盟已經有共識，現在將由敦馬繼續領導政府，之後他才會接班。

他披露，行動黨秘書長林冠英及組織秘書陸兆福也向他表示，在這段期間，會主辦一個大型活動，來幫助他拉攏更多華裔回來投票。