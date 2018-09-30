旅遊部擬疏解景點人潮 學校假期錯開？





（檳城30日訊）旅遊、藝術與文化部副部長峇迪亞說，為了紓緩國內旅遊景點在學校假期時人潮擁擠問題，該部已向教育部建議，錯開各州學校放假時間。

“比如3月第一個星期是檳州學校假期，雪州則為3月第二星期放假，以此類推。”

他說，該部也已向內閣建議，盡量把公共假期都定在週五，這麼一來國民就可以享有更長週末，促進國內旅遊業。“我知道大馬人都喜歡出國旅遊，但其實大馬也有許多有趣及充滿吸引力的旅遊景點。”

“近期全球票房大賣的《瘋狂的亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）電影也在我國多個地方比如檳城及吉隆坡等取景，這也證明了大馬的吸引之處。”

他是於今日出席在VOUK酒店舉辦的“紳士騎行”（The Distinguished Gentleman's Ride）慈善騎活動時，這麼說。

他說，大馬預期在2020年的遊客人次可達到3000萬，但同時也面對來自鄰國如新加坡、泰國、印尼、越南及緬甸等的競爭，因此必須加強相關宣傳。“我們已要求更多撥款，因為我們必須維持旅遊部的可持續性發展，更重要的是旅遊是我國經濟發展的重要一環，占据我國生產總值的14.9％。”

他強調，一旦我國旅遊業受到影響，這將造成負面的連鎖影響，其他相關領域如酒店、旅遊、餐飲業等都將受到牽連。

“紳士騎行”慈善騎活動共獲得逾500名摩多騎士參與，籌得1000美金，全數捐予紳士騎行基金。

逾500人參與紳士騎行

騎士們當天一身紳士打扮，於早上9時30分在出席貴賓揮旗後，浩浩蕩蕩出發前往檳城舊關仔角。

出席者尚有檳州第一副首席部長查基尤丁、檳州行政議員阿菲夫、VOUK酒店管理集團(VHM)運營總監鍾財文、VOUK酒店銷售總監柯玲玲等人。

促使用旅遊宣傳標語

峇迪亞也敦促各州旅遊局在旅遊宣傳上使用大馬旅遊宣傳標語“馬來西亞，亞洲魅力所在”（Malaysia Truly Asia）。

“我們將致函各州旅遊局，要他們使用這個旅遊宣傳標語。”

他說，各州旅遊局都有本身的旅遊宣傳標語，一些州並沒有使用上述標語。

“他們都代表著馬來西亞，因此任何旅遊相關宣傳事項或廣告，都必須使用相關標語。

“反觀其他國家如泰國、印度及印尼等，他們每州旅遊宣傳都統一使用相同的旅遊宣傳標語。”