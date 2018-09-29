指登蘇丹后與劉特佐關係好 砂報告受促8天內道歉

（八打靈再也29日訊）由登嘉樓蘇丹后諾查希拉委任的律師團代表指出，《砂拉越報告》主編克萊爾、文運書坊（Gerakbudaya）出版社及Vinlin Press印刷公司三造必須就《砂拉越報告：揭露一馬發展有限公司內幕》一書提及有關蘇丹后與大馬富商劉特佐關係友好，甚至暗指兩人私相授受的誹謗性內容，在8天內作出符合皇室及律師代表團標準的公開道歉，否則他們將會採取進一步法律行動，各別索償1億令吉賠償金。登州蘇丹后皇室律師團代表拿督莫哈末哈茲今日在記者會上指出，他們已經發出律師信給上述三造，8天的期限是從發信的9月27日開始算起，若逾期仍未獲得滿意的回复，那麼律師團將會訴諸法律行動，入稟法庭索償1億令吉。

“我們要求克萊爾在限期內作出一份完整、明確且公開的書面撤回聲明，並作出符合律師團標準及認同的公開道歉，克萊爾也必須作出宣誓保證不會再使用有關的內容；文運書坊及Vinlin印刷公司也必須在相同的期限作出同樣的舉動。”

他披露，一旦案件帶上法庭，他們將會個別求償1億令吉的賠償，惟，蘇丹后旨在捍衛皇室尊嚴和名譽，與金錢無關，因此無論最終法庭判決賠償金額多少，蘇丹后都會全數捐作慈善用途。

莫哈末哈茲強調，有關的法律行動與克萊爾撰寫的《砂拉越報告：揭露一馬發展有限公司內幕》一書無關，書的內文、發現或總結都不是他們關注的重點，他們針對是其中第三頁中含有污衊登州皇室成分的內容。

或入稟法庭索償1億元

他說，該頁的其中一個段落提及劉特佐與蘇丹后關係良好，並在後者的默許下設立了基金會並獲得支持擔任要職，後來就轉移成為1MDB醜聞的基金。

他表示，蘇丹后對於這樣的言論感到受辱，並對此苦惱及失望，認為這些內容將會直接打擊蘇丹及登州皇室的聲譽，因此必須作出反擊以維護皇室清譽和形象。

“蘇丹后從來不曾涉及政府行政事務，更不曾與登州投資機構（TIA）有任何瓜葛；蘇丹后也不曾支持劉特佐獲得該投資機構顧問一職。”

莫哈末哈茲強調，最重要的是，蘇丹后與劉特佐根本不相識，只是透過媒體新聞知道這個人。