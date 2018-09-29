沉寂2年 策劃綁架2漁民 阿布沙耶夫威脅沙東







（亞庇29日訊）惡名昭彰，沉寂近2年，宣誓效忠哈里發國（IS）的阿布沙耶夫恐怖組織死灰復燃，再次威脅沙巴東海岸安全。

被沙巴東部特別保安指揮區（Esscom）通緝的阿布沙耶夫恐怖組織的頭目之一英當蘇蘇干（Idang Susukan）被指涉及本月11日在沙巴東海岸綁架2名印尼漁民。

我國及菲律賓警方相信，這名一度被傳說已遭殲滅的英當蘇蘇干，涉及沙巴東海岸多宗綁架勒贖案，當中包括2010年2月8日，在海藻養殖場擄走曾偉中和表弟黎偉秋；2013年涉及仙本那度假村殺死台籍商人許立民及綁架伴侶張安薇。

此外，英當也被指涉及2015年5月14日，闖入山打根海上皇餐廳，擄走女東主鄧玉芬及顧客鄧德宏；後者慘遭撕票斬首。

菲律賓軍方相信，英當受槍傷後匿藏一段時間，但是最近又開始活躍，與另一名受到沙東指揮區通緝的哈迪沙華將（Hatib Sawadjan）合作，包括策劃菲南多宗綁架案。

菲總統迪泰特在上任後指示菲律賓軍方圍剿阿布沙耶夫恐怖分子，但是當地恐怖分子在去年佔據馬拉維城市，圍剿阿布沙耶夫的部分政府軍被西移，平定馬拉維市，令阿布沙耶夫恐怖分子得以喘氣。

阿布沙耶夫恐怖分子需要資金以支付他們的恐怖活動，包括哈里發國召喚戰斗。

新加坡亞洲電視台（Channel News Asia）引述武吉阿曼警察總部政治部反恐組主任拿督阿育漢說：“綁架事件還是會發生，因為阿布沙耶夫需要資金以對抗菲政府圍剿。”

他說，不容易阻止綁架，但是當地情況受到控制。

疑軍閥資助綁架

菲律賓軍方消息指出，他們相信當地推崇“摩洛基本法律”（Bangsamoro Basic Law）的“軍閥”資助英當和哈迪進行綁架勒贖活動。菲南一些穆斯林為主的區希望通過摩洛基本法律，以替代棉蘭佬穆斯林自治區。

英當和哈迪把綁架行動“外包”給菲南匪徒，付100萬比索（約10萬令吉）予槍匪；而“軍閥”付至少170萬比索（約17萬令吉）予英當和哈迪。

菲律賓矢消滅阿布沙耶夫

菲律賓當地新聞網絡《諮詢者》（Inquirer）引述總統府發言人哈里羅奎說：“我們準備面對阿布沙耶夫挑戰，不論他們怎樣重整，政府可以消滅他們。”

他是針對菲南及沙巴海域經過將近2年平靜日子，今年9月11日凌晨，仙本那再度發生2名印尼籍漁民舵手三蘇沙谷尼（40歲）及副舵手烏斯曼尤努斯（35歲）遭2名持M16槍手擄走，阿布沙耶夫死灰復燃時這麼回應。

沙巴州警察總監拿督奧瑪曼馬週二透露，其中一名人質家屬在9月18日接獲來自鄰國綁匪要求400万令吉贖金作為釋放2人質的電話。

與綁匪進入談判階段

他披露，綁匪並未交代繳付贖金的期限，目前正進入談判階段。

綁架案發生後約10天，沙東指揮區在古納搗破菲南綁架集團設在沙巴東海岸的一個據點，擊斃2名越境綁架勒贖集團的成員，並起獲2把手槍、子彈和武士刀。除此之外，警方也在當地起獲9月11日用來綁架漁民的泵船。

沙東指揮區指揮官拿督哈扎尼指出，這2名槍匪就是綁匪集團成員，專門提供情報予菲南負責綁架行動的同黨。

保安部隊相信，2名槍匪早已潛入州東海岸，並由2名稍後被殲滅的匪徒接待，伺機綁架。