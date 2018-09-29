伊黨挺敦馬續任相 哈迪：不該半途換人

（亞羅士打29日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺說，伊黨支持首相敦馬哈迪擔任首相至任期屆滿，不希望也不支持貪婪權位者，在希盟執政國家期間，半途上位擔任首相。

他說，雖然伊黨和敦馬是不同陣線，但以政治道義上，伊黨是支持敦馬繼續領導國家，並不支持半途換人。

“只要敦馬仍有體力和憑著他豐富領導經驗，敦馬是該領導國家至任期屆滿，沒必要設期限退位讓新人接棒。”

哈迪阿旺今早出席瓜拉尼浪宗教學校頒獎禮後在記者會說，伊黨這次上陣波德申國席補選，是要向選民和國民傳達重要訊息，即不可允許貪婪權位者擔任我國領袖。

應尊重民權

他說，在伊斯蘭教義是不允許穆斯林貪婪權威和權位。身為一名穆斯林者，就該尊重民權和在取得人民支持下當上領袖，而非直接要求要國民支持他當領袖。

依據希盟的共識，敦馬將在擔任首相2年後退位讓公正黨候任主席兼公正黨波德申國席候選人拿督斯里安華接棒。

哈迪阿旺被詢及認為安華該在何時適合接棒時，表示這該交由人民來決定，而不該由安華來要求人民給力他當上首相。

另外，針對此次波德申國席補選掀起7角戰，哈迪阿旺說，對參選的伊黨而言，多角戰屬普通事，最重要是全力以赴。

他說，隨著巫統杯葛這場補選，伊黨就決定上陣，因此兩黨之間也沒必要有進一步協商或合作。

“但我們非常歡迎任何有意協助伊黨助選的個人、非政府組織或政黨，如果巫統要助選或捐款，我們也表示歡迎。”

他說，雖然一些人不看好伊黨會在這場補選取勝，但他認為，政治沒有所謂不可能。

就如當年伊黨曾於1969年的全國大選，在吉州哥打士打南區國會議席選戰擊敗了強人馬哈迪，更在之後在玻州贏得了亞婁國席。

此外，詢及對肛交案原告賽夫也加入此次補選看法，哈迪阿旺說，這就需問回當事人，因那是賽夫個人決定以獨立人士身分上陣。

歡迎各黨提合作獻議

哈迪阿旺指出，該黨歡迎任何政黨向伊黨提出合作獻議，包括聯盟組成聯合政府，但對方須能接受伊黨是以伊斯蘭教為依歸的條件。

他說，伊黨在考慮雙方合作方面，務必會謹慎思考，包括會考量獻議者的力量是否足於與伊黨聯盟。

他指出，針對有傳指巫統向伊黨獻議結盟一事，這也純屬猜測，因此不願進一步置評。

反對關閉沒註冊宗教學校

哈迪阿旺反對政府基於一些宗教學校或誦讀可蘭經學院（Tahfiz）沒有註冊，就發出將會關閉的決定，並認為政府該協助這些學校遵照程序進行註冊，讓學校可繼續操作。

他說，這些學校都是協助政府栽培人才，不該因為沒有註冊而須關閉，政府該協助這些學校發展，以便能繼續操作培育人才。

“就如華校教導母語是沒有錯的，除非有學校涉及灌輸學生共產黨主義，那就該採取對付行動。”