反駁馬來人不思進取 教長鼓勵閱讀《懶惰土著傳說》

（怡保29日訊）教育部長馬智禮鼓勵年輕人閱讀《Mitos Pribumi Malas》（懶惰土著的傳說）一書，此書以歷史和科學依據證明馬來群島上的社會文明早在殖民前已存在，一併反駁了馬來群島社會，尤其馬來社會是懶惰、不思進取、不具進步的內在能力之群體。

他說，西方殖民嘗試刻畫馬來土地上的文明只在殖民後才出現。

馬智禮今天為大馬“聯合國教科文組織日”主持開幕時，這麼致詞。

他提到，作者賽胡先阿拉塔斯以證據證明馬來群島上生活的社會，在殖民前已擁有本身的文明、科技和海事軍力。

“我鼓勵時下的年輕人閱讀此書，將內容拿出來討論或辯論，以此書精神生活。”

馬智禮披露，教育部放眼從2019年開始在國立大學、技職學院、工藝學院和中學設立聯合國教科文組織學會（Kelab UNESCO），以將可持續發展的文化植入國民生活，霹靂州將是起步點。

他認為，教育是最有效宣傳和平、拒絕暴力和戰爭、保護環境和持續發展的途徑，以上措施是教育部的其中一項努力。

“聯合國教科文組織在今年9月20日宣布吉隆坡為2020年世界圖書之都，希望閱讀風氣擴展到全國，讓大馬在2030年成為世界第一的閱讀社會。”

他聲言，大馬是世界上唯一慶祝“聯合國教科文組織日”的國家，今年的主題是“青年·改變”，可持續性發展目標將青年放在議程中心；估計目前世界上15至24歲多達60%，即是7億人在亞太區，大馬則有43%25歲以下國民。

“大馬作為聯合國教科文組織的一員，通過在大馬-聯合國教科文組織合作計劃（MUCP）下的基金（Malaysia Funds-in-Trust）提供財務支援，在亞太區域和非洲落實了超過20項計劃，協助落實聯合國教科文組織的使命。”

商同出席包括聯合國教科文組織雅加達辦事處總監沙巴斯汗、教育部秘書長拿督莫哈末賈查里、霹靂州行政議員阿都阿茲。