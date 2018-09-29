【印尼強震海嘯】3米巨浪襲沿海城鎮近400死 沖毀房屋 屍橫遍野

（雅加達29日訊）印尼東部蘇拉威西島昨天發生連環地震，最高達到規模7.5級，強震後引發海嘯，約3公尺高的巨浪席捲沿海城鎮，大量民房及建築遭沖毀，許多人走避不及被捲走，海水退去後，沿岸發現多具屍體。救災部門稱，至少384人死亡，超過540人受傷，相信死亡數字還會上升。

蘇拉威西島發生7.5級強震後，當局一度發布海嘯警報，距震央約78公里的蘇拉威西島首府帕盧市掀起3公尺高巨浪，中部棟加拉市亦出現海嘯。當局稱，海嘯出現時有數百民眾在海邊參與“帕盧魅力節”活動，走避不及被海嘯捲走，生死未卜。

海灘數百人被捲走

從民眾拍到的影像可見，洶湧海水沖上陸地，沿岸房屋在眨眼間消失。帕盧市一座跨海大橋遭衝擊後，變得面目全非。海水退去後，沿岸路上滿地都是屍體，讓人聯想到2004年南亞大海嘯的駭人場景。

停電無通訊影響救援

除了海嘯毀壞外，內陸地區的建築物也被強震震垮，到處可見建築物和人行道嚴重損毀。逃過一劫的民眾仍驚魂未定。目前當地醫院都人滿為患，許多傷者需在露天接受治療。

受地震影響，災區多個變電站受損造成停電，帕盧及棟加拉的交通及通訊近乎中斷，令救援行動更加困難。有民眾在網上留言稱，未能聯絡到家人，非常擔憂。

總統下令軍方救災

總統佐科威下令動員軍方全力救災，當局今早出動大型船隻及直升機赴災區救援。印尼國家防災局發言人稱，地震和海嘯導致當地許多建築物被毀，包括醫院及商場。帕盧市主要機場昨晚已關閉，暫時不會重開。聯合國亦表示，願意伸出援手。

勾起南亞海嘯恐怖回憶 防災措施仍未達標

印尼位處太平洋地震帶上方，劇烈的板塊移動導致地震頻生，發生海嘯的機率也較高。2004年12月26日，印尼蘇門答臘島發生規模9.1級強震，引發南亞大海嘯，造成至少29萬人遇難及失蹤。昨天發生在蘇拉威西島的地震及海嘯讓人想起當年慘劇，惟多年後印尼防災措施仍未達標準。

南亞海嘯重災區亞齊省，迄今仍有許多人住在距離海邊只有50公尺距離的臨時房屋，當地民眾批評政府擱置大筆援助款項，遲遲未建好永久房屋供災民入住。

報導指，2004年南亞大海嘯後，印尼政府對海嘯的防範措施仍未完善，在亞齊省首府班達亞齊有過半數小學未有設備應對海嘯，民間的防災演習亦不足夠。

亞齊救災機構官員賈旺西亞曾指出，當地時至今日仍缺乏救災庇護所、逃生道路等用於救災的基礎設施。

巨浪殺到卻撤海嘯警告 氣象部門捱轟

印尼大地震觸發海嘯，巨浪殺到之際，印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）竟撤消海嘯警告，表示情況安全，民眾可以返回家園，引來大量抨擊。當地傳媒質疑他們根本未能及時掌握災難資訊，另一個政府部門國家防災局也炮轟他們涉嫌隱瞞失職。

蘇拉威西島在昨天下午5時03分發生7.5級地震，震源深度10公里，氣象、氣候和地球物理局在5時07分向島中部及西部地區發出海嘯警告，但30分鐘後撤銷。

外界批評，當局撤銷海嘯警告之時，帕盧及馬穆朱正受到海嘯侵襲，時機可疑，質疑當局根本未能掌握實際海嘯資訊。不過，氣象局局長在記者會拿出數據說：“根據我們位處馬穆朱的潮汐測量儀數據顯示，雅加達時間5時27分海平面上升6公分，同時有人實地視察看到帕盧海平面上升1.5公尺。”他解釋之後巨浪逐漸消退，因此在5時36分撤下海嘯警告。

不過，印尼國家防災局則踢爆，當初氣象、氣候和地球物理局給予的理據並非如局長所說，防災局聲明說：“那是基於目測監測和使用海上設備（海嘯探測浮標）於過去30分鐘的監測而下的決定，氣象、氣候和地球物理局當時稱沒看到海平面變化，所以他們撤銷警告。”

國家防災局轟失職

此外，社交傳媒在當局撤消海嘯警告不久，就傳出巨浪侵襲帕盧沿岸的片段，但當局要在數小時後，才對外證實蘇拉威西島多處沿海地區受到海嘯侵襲。