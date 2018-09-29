巫統大會場面冷清 納吉肖像絕跡

（吉隆坡29日訊）巫統在509大選丟失政權後，首次召開代表大會，但盛況不再，規模大幅度縮減，變得朴素与簡單。前巫統主席拿督斯里納吉的肖像也幾乎絕跡大會，在現場設置的看板中，納吉肖像只出現在歷任黨主席簡介。

2018年巫統大會是從今日起，一連2天在吉隆坡世界貿易中心舉行。巫統主席拿督斯里阿末扎希在一眾領袖的陪同下主持升旗儀式，為巫統大會掀開序幕。

出席的領袖包括署理主席拿督斯里莫哈末哈山，副主席拿督斯里莫哈末卡立、拿督斯里馬哈基爾、拿督斯里依斯邁沙比里、總秘書丹斯里安努亞慕沙、婦女組主席諾萊妮、巫青團長拿督阿斯拉夫及女青年團長拿督扎希達。

跟以往水洩不通的情況比較，今年巫統大會顯得冷清，出席的代表也明顯減少；大會也取消了以往設在3樓的商展攤位，現場不見過去的人潮。

儘管巫統仍是國陣的一份子，惟現場未見任何國陣成員黨的代表出席大會開幕儀式。

此外，現場也重複播放一齣訪問民眾的短片，受訪者異口同聲表示人民不是拒絕巫統，而是要特定領袖下台，似乎有意與納吉劃清界限。

巫統大會的看板上則印有多張巫統領袖與伊斯蘭黨領袖的合照，包括伊黨主席哈迪阿旺及署理主席端依布拉欣，似乎有意強調兩黨的合作。

巫統今日將率先舉行三機構，即巫統婦女組、青年團和女青年團代表大會，晚上則是母體大會的開幕儀式，30日則召開母體大會。

這是巫統下野後的第一個代表大會，由於早前發生退黨潮，以及多位領袖炮打司令台，大會暗流洶湧，引起政壇關注。