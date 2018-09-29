波補選今提名 賽夫否認參選為報復安華

（波德申29日訊）波德申國席補選今日提名，公正黨候任主席拿督斯里安華肛交案的原告賽夫也加入戰圍，讓這場備受矚目的補選爆發7角戰。其中一名已提呈提名表格的准候選人被取消資格，以致原本的8角戰變成7人戰。

以獨立人士競選的賽夫強調，他不是為了報復安華而參選，也不會在競選期間挑起與安華的瓜葛。

33歲的賽夫在接受記者詢問時也否認收了任何一方的金錢而來競選。 他說，他是在無任何黨派下參選，這是他人生中第一次參與競選，希望有機會可以當上國會議員。 詢及這次競選的動機，他說，在成功提名後，他才會對媒體進一步透露。 現場有記者向他提到安華時，賽夫說：他迫不及待想見安華，畢竟兩人已很久沒見了。

不過，賽夫在完成提名後，經過見到安華坐在候選人的圓桌席位，並沒有主動過去打招呼。 賽夫在提名前的記者會披露，其父親曾是波德申麗亞酒店總經理，他的童年是在芙蓉成長，對芙蓉及波德申很熟悉。

賽夫在婚後育有4歲及1歲的兒子，原是一間大數據分析公司的合夥創辦人。 他說，由於選舉法令闡明，國會議員不能擔任有薪職業，為安全起見，他在2天前呈辭，以免牴觸選舉法令，目前是無業人士。

波德申補選7角戰人選

安華依布拉欣(希盟) 劉雪燕(獨立人士) 賽夫 (獨立人士) 莫哈末納扎里 (伊黨) 莫哈末依沙(獨立人士) 曾慶亮 (獨立人士) 簡梓源 (獨立人士)

◆備注：獨立人士A拉真德拉提名不成功，被取消競選資格。