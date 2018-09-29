波德申補選七角戰 噓賽夫攪局

























（波德申29日訊）波德申國席補選今日提名，公正黨候任主席拿督斯里安華的肛交案原告賽夫也加入戰圍，讓這場備受矚目的補選爆發7角戰。

選舉委員會宣布，波德申國席補選共有7名合格的候選人成功提交提名表格，最後一分鐘趕抵現場的獨立提名人拉真達，疑因其提議人非波德申選民而被取消資格，使到原本是8角戰的這場補選最後變7人戰。

選委會在提名於早上10時截止后，隨即宣佈共有8名候選人提呈表格，其中以獨立人士參選的“肛交案”原告賽夫也獲得競選資格，惟選舉委會官員二度念出賽夫名字時，各派候選人的支持者竟一致發出噓聲，讓賽夫表情極為尷尬。

8角戰變7人戰

隨著各路候選人今日提呈波德申國席提名表格，森州選舉委員會在今日上午11時宣佈，波德申國席補選正式掀開7角大戰，安華可謂腹背受敵。

所有候選人提呈表格的時間分別為獨立人士劉雪燕為9時02分、獨立人士莫哈末依沙為09時3分、伊黨候選人莫哈末納扎里及獨立人士曾慶亮均為9時04分、獨立人士簡梓源為9時06分、希盟候選人安華9時11分、獨立人士賽夫9時16分及最後被取消資格的獨立人士拉真達9時59分。

選舉委會宣佈，被取消競選資格的拉真達，是在提名截止前1分鐘提交提名表格，最終被取消提名資格，大會並未交代取消原因，不過據了解，拉真達是因為其提議人非波德申選民而遭到駁回，喪失了競選資格，以致最終成功提名候選人只有7名。

賽夫：盼入國會請命

曾經指控公正黨候任主席拿督斯里安華雞姦的賽夫，今日順利提名成為波德申補選獨立候選人后，召開記者會強調，他決定參選並非衝著安華而來，也並不是為了個人仇恨想要報復，而是要抗議這場故意製造的補選。同時希望自己作為一名年輕人，能走入國會，為民請命。

“我這次參選的主題為‘走向穩定’（Forward Stability），因為我國現在的政治不穩定，大家都忙著權利遊戲，有人想要取代現在的領導。”

抗議故意製造補選

他強調，這番說法不是要表達他對希盟或首相敦馬哈迪的支持，但他認為僅僅執政數個月的政府，在獲得選民的支持后卻故意做出改變，是有人故意為了成為“首相”而促成的補選，這將導致國家不穩定。

“我相信不少選民已感到失望，所以若反對這場補選，想要更穩定的政治，就把票投給我吧。”

賽夫說，雖然很多人獲知他決定參選時，都會聯想到當年的“肛交案”事件，但他絕非故意要讓選民想起這件事。他認為，案件已通過法庭審訊，安華也為此入獄，因此事件該告一段落，大家都應向前看。

賽夫指出，這次上陣波德申國席，背後並未有任何人資助，完全是靠自己的能力去參選。他預計接下來將籌集競選基金，而他參選的標誌為鑰匙。

他說，自己的團隊也是家人及朋友，而他于約1年前成立了一家政治顧問咨詢公司，也做出大數據分析；妻子是一名資深記者，因此團隊可謂“麻雀雖小，五臟俱全”。

“我尊重其他的候選人，也歡迎所有參與這場補選，促成大馬走向更民主的人，這場選舉不應是為了個人而戰，而是體現人民力量的平台。”

詢及與曾是老東家的安華重遇，賽夫聲稱感覺還不錯，而且在提名中心內兩人也有握手，他強調沒有太多談話，彼此只是互相問好。

他在記者會上也一直強調，自己這次是很認真的想要競選，絕對不是想要愚弄任何人；他說，在新的民主時代，馬來西亞需要更多年輕領袖，而不應該只是“長輩級”的政治人物在操控。

“我報警的時候才23歲，但現在都已33歲了，我們的內閣也迎來了最年輕的25歲部長，所以我相信長輩們是時候緩下來，給更多年輕人機會。”

安華：雖可原諒賽夫 理解其他人被傷害過

針對希盟支持者在提名中心對曾涉及“肛交案”的賽夫喝倒彩，安華指出，雖然他個人可以原諒（賽夫），並且會繼續往前看，但也需要理解其他人，曾在那個過程中被深深的傷害過和痛苦過。

無論如何，他也向支持者們強調，盡量不要用言語來攻擊對手。

勿用言語攻擊對手

安華是在今早提名後，在記者會上，這樣表示。

另外，他再度強調，對於“未來首相”事情，一旦時機到來，敦馬將會有所決定，他認為，我們已經達成一致共識，現今不需要去期待敦馬做得更多。

“我知道大家喜歡做一些假設性及猜測的事，但我對敦馬不存在任何疑慮。”

他指出，他會參與這次的補選，只是成為一名國會議員協助首相進行任何改革。

未預料多人戰

波德申補選迎來7角戰，安華披露，他確實曾聽聞有幾個人有意上陣，但沒預料到人數會是這麼多。

對於賽夫這次會選擇上陣，他則不願給予任何評論，惟他強調，當下只會做好自己本份，與其他成員黨一起進行備戰工作。

他指出，一旦當選，將會關注波德申的房屋課題、社區福利及教育課題，此外，創造就業機會及退伍軍人的福利，也是他重點關注的事情。

他將會與州政府互相配合，同時，他也感謝今日所有的支持者。

不助選伊黨 國陣杯葛補選

（八打靈再也29日訊）國陣不會在波德申國席補選期間協助伊黨，因為國陣決定杯葛這場補選。因此顯然國陣和伊黨目前是不存在任何政治合作。

與伊黨政治諒解

國陣執行秘書拿督阿末馬茲里扎發文告說，國陣主席兼巫統主席拿督斯里阿末扎希在任何記者會或專訪所提及的國陣與伊黨政治交流並非政治合作。他說，阿末扎希所指的國陣-伊黨政治交流是一種被稱為政治諒解（kesefahaman politik）的關係。

“在過去兩次補選中，國陣與伊黨共同目標非常明顯，也就是打敗希望聯盟，因為希盟已經背叛人民及為人民帶來許多問題。”

他說，阿末扎希較早時與馬華總會長拿督斯里廖中萊（而非與馬華署理總會長拿督斯里魏家祥）討論的事情是，國陣與伊黨並非政治合作，而是基於同在反對黨陣營，在一些議題上有相同的政治諒解。

“行動黨也曾經與伊黨保持這種關係。”

他指出，華社不應該混淆及責怪馬華中央領袖包括魏家祥，國陣與伊黨不是政治合作而是政治諒解。

獨立人士中 前森大臣名聲最響亮

波德申補選中，拿督斯里安華將是1人對6人戰。在眾多獨立人士中，名聲最響亮的非前森州大臣丹斯里莫哈末依沙莫屬，莫哈末依沙是於3天前脫離巫統，決定以獨立人士身份參選。依沙在政壇上屢戰屢勝，堪稱政壇不倒翁。

其餘的獨立人士分別是來自芙蓉的劉雪燕、馬六甲的電影製作人曾慶亮及檳城講師簡梓源，也都是各自領域的專業人士，令這場波德申補選中帶來不少看頭。

至於唯一的印裔候選人拉真達，則在最後一刻才呈交提名表格，但拉真達因為在提名人的資格上，不符合來自選舉委員會的標準，而被取消提名資格。

值得一提是，早前公佈有意上陣的人民黨卡瑪魯丁雖然人到現場，但最終不知何故改變主意，當場作出退選的決定。

媒體追問安華勝算 林冠英自嘲非神沒預知

財政部部長林冠英受到媒體追問安華競選勝算，自我倜侃說“我不是神，無法預知補選成績！”

也是行動黨秘書長的林冠英今日到提名中心，為公正黨主席拿督斯里安華站台。他召開記者會時表示，從本次補選中出現7名候選人，證明希盟政府以開放的思維看待這次補選，也證明了大馬步入健康的民主社會制度。

不過，對於是要把票投給代表全民的安華，抑或投票給代表單一種族、宗教甚至是為了個人利益的候選人，他相信選民心中有數，有明確選擇。

他認為，人民可以從候選人中自由選出心目中的領袖，也是體現健康的民主制度。不過，他希望人民能夠三思，縱觀各派候選人，究竟誰才是真正能夠成為全民領袖。

有些候選人代表單一宗教、種族或地方上的領袖，有些只為了個人利益，還有一些甚至只想引起宗族極端憎恨，企圖分裂人民，人民要選擇哪一個候選人？相信他們已有明確的答案。

他也駁斥媒體提出“製造補選為安華拜相提供捷徑”的言論，并強調無論勝算高低，希盟候選人對於所有選舉向來都嚴陣以待，絕不輕視，也因如此才能夠在全國第14屆大選中一舉奪得中央政權。因此，他相信安華也必定在補選中，全力以赴。

人太多場面失控 警一度禁媒體進入

提名在波德申市議會禮堂進行，惟因為場地面積有限，無法容納過多的媒體及政治領袖進入，加上希盟支持者過於“熱情”，不遵守指令，一度令場面出現失控。

警方只好在場維持秩序，甚至關上閘門來限制人數，但警方的舉動，卻引來了媒體與警方的罵戰，甚至警方在禁止媒體進入後，仍開放給予人民代議士，引發媒體的不滿，令對峙的氣氛更緊張。經不斷交涉下，警方最終妥協，開放一個小門道，讓媒體亮出大選證，才可一一進入到提名中心內。

候選人一句話

巫統不派人上陣 前森大臣：我自己來

◆以獨立人士參選的前森州大臣丹斯里莫哈末依沙強調，“因為巫統不派人上陣，所以我只好自己上陣。”

擁有9屆大選不敗記錄的依沙，多年來在波德申獲得甚高的名望，盡管首次以獨立人士身份上陣，但依然對本屆補選信心滿滿。

他說，由於曾任州務大臣加上當地的發展需求，因此希望能夠繼續完成自己在任時尚未完成的任務，其中包括增建基礎設施等。他強調，因為波德申的選民願意給他一個機會，即使胜算后，決然不會偏幫任何一方，繼續以獨立人士身份為民服務。

納扎里：黨認我最佳人選

◆伊斯蘭黨候選人莫哈末納扎里“謙虛”表示，自己並非最好的人選，“是黨認為我是最佳人選”。

他說，伊黨經過多番考量後，一致認定他是上陣波德申國席補選的最佳人選，惟自己則認為黨內還有更好的人選。無論如何，既然被黨委以重任，他依然會全力以赴。

曾慶亮：阻重返貪腐局面

◆獨立人士曾慶亮坦言，“安華製造這場補選，等同讓大馬回到從前的貪污腐敗！”

他說，他主要是想要憑個人力量，阻止國家“重返”以前的局面。他促請波德申選民，能抱着“一人一票可以改變結局”的態度，踴躍出來投票，切勿抱着一切已成定局的心態而拒絕投票。

簡梓源：給選民多一個選擇

◆獨立候選人簡梓源說，他不是為了挑戰安華而參選，而是提供選民多一個選擇。

他指出，安華是一名值得受人尊敬的領袖，其內定的未來首相身份更是毋庸置疑，然而這次參選並非要發起挑戰，更不是要對抗希盟政府，只想為波德申選民提供“多一個選擇”。

45歲的簡梓源出生於檳城，目前職業為講師。他希望自己能夠突圍而出，並且給予波德申選民更理想的生活環境，從波德申現有的短期或季節性旅遊業，發展無季節性的長期發展，更有效率提高當地旅遊業。