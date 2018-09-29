【聯合國大會】 敦馬：動盪引發恐怖主義 “世界沒一國是安全”

（紐約29日訊）首相敦馬哈迪感嘆，這個世界的情況比他在15年前出席聯合國大會時沒有太大的變化，甚至還要糟糕，而首當其衝就是政治動盪引發的恐怖主義，導致世界上沒有一個國家是安全的。

他說：“我上一次在這裡發言還是2003年，而我感嘆世界是如何迷失了方向。我感到遺憾的是，小國繼續受到強國的支配。我認為發展中的國家需要推動改革，加強能力建設和經濟多樣化。我們需要保持對自己命運的控制。”

“但是今天，15年後的這個世界變化並不大，甚至可以說這個世界的情況遠比15年前糟糕。今天，整個世界在經濟、社會和政治上都處於動蕩之中，兩個世界上最強大的國家正在進行貿易戰，而其他的國家則受到了傷害。”

新價值觀破壞人民穩定

馬哈迪今日在第73屆聯合國大會上發表演講時表示，社會新價值觀破壞了各國及其人民的穩定，自由導致了人們對婚姻和家庭對道德準則、尊重等概念的否定；然而更糟糕的動盪是在政治舞台上，並因此而引發了恐怖主義。

他說：“我們到處都看到恐怖行為。人們將炸彈綁在自己的身上，並在擁擠的地方自爆。卡車衝撞人群。戰爭正在進行，人們用短刀斬首。殘忍行為向世界直播。大批人們冒著生命危險只能被拒絕庇護，在露天睡覺並凍死。數千人挨餓，成千上萬人死於霍亂疫情。”

他以巴勒斯坦和以色列之間的紛爭為例，表示世界並沒有站在領土被侵佔的巴勒斯坦一方，甚至通過承認耶路撒冷為以色列的首都，來激勵以色列並挑釁巴勒斯坦，這一切都導致了後者只能將他們的憤怒和抗爭訴諸於所謂的恐怖主義。

“沒有人和國家是安全的，為了打擊恐怖各種安全措施，我們部署了各種工具和設備。然而儘管‘老大哥’在看，但恐怖行為還是在繼續。”

大馬厭惡恐怖主義

對此，馬哈迪強調，馬來西亞厭惡恐怖主義，並將與之作鬥爭，然而他認為打擊恐怖主義的唯一方法，就是消除造成這一問題的根本原因，那就是讓巴勒斯坦人重新奪回他們的土地。

他說：“讓巴勒斯坦人重新奪回他們的土地，讓巴勒斯坦國成為現實。讓那里恢復正義和法治。對他們的戰爭不會阻止恐怖主義，對他們的恐嚇也不會成功。”

“我們需要提醒自己，聯合國與以前的國際聯盟一樣，是為了結束國家間戰爭的崇高目的而設想。”

他也提及緬甸的羅興亞課題，表示世界正在目睹緬甸在若開邦屠殺羅興亞難民，卻什麼都不做。

相隔15年回來介紹新大馬

馬哈迪說，相隔15年，他已經93歲，回到聯合國大會向全球介紹新馬來西亞的聲音。

他致辭，大馬人民為最近的民主成就感到自豪，並對全世界寄予厚望，同時希望看到世界和平，進步和繁榮。