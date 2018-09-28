大馬設巢專騙中國人 搗最大宗澳門騙局捕99人





（吉隆坡28日訊）全國商業罪案調查部宣布，警方執法組成功於9月26日在吉隆坡中環車站某辦公單位搗破澳門騙局巢穴，逮捕93名中國人及6名大馬人，其中一名大馬人還擁有拿督斯里頭銜；警方同時起獲169部手機及114部手提電腦，這也是警方近期來搗破的最大宗“澳門電話詐騙案”。

全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星在記者會說，被逮捕的99人，年齡介於14至44歲，這個集團的欺詐目標是中國人，主要是遊說中國人進行股票投資以在短期內獲得豐厚回酬，平均每月的欺詐數額達數百萬令吉。

他說，93名被捕的中國人（73男，20女）都是持旅遊簽證來馬，相信他們每個月的收入超過2500令吉，至於涉案的大馬人則充當協調或翻譯員角色。

大馬嫌犯擁拿督斯里頭銜

阿馬星提及，涉及澳門騙局的不法集團為了避開法律責任，一般都是以外國人為詐欺目標，他們利用網絡電話系統（VoIP）將國際號碼轉為當地號碼，讓受害者降低戒心，進而受騙。

他以本地澳門騙局最常見的手法舉例，詐騙集團都是在國外利用系統將號碼轉為本地號碼，甚至篡改成警察局或銀行的電話號碼，假冒警方或銀行職員名義要求受害者進行緊急轉賬，讓人防不勝防；這些案件則是集團在大馬利用同樣系統，跨國欺騙中國人進行投資。

他表示，警方已援引刑事法典第420條文（欺騙）及1963年移民局法令展開調查，不過基於受害者身在中國，因此警方難以預估詐欺數額，在提控方面也面對一定困難。

“雖然犯案者是在馬來西亞犯案且被捕，但受害者都在國外，我們難以向他們錄取口供，導致調查過程非常繁複冗長，在提控時也面對難度。”

不過，阿馬星強調，警方將與中國相關部門取得聯繫，並一同展開合作。

他說，這類詐騙電話及網絡欺詐案越來越氾濫，調查部與香港及新加坡警方進行會議，發現兩國警方也面對同樣問題，其中香港一宗澳門騙案更涉及9500萬令吉，犯案者是一名大馬人。

他提及，警方今年接獲的澳門騙局案件的損失金額高達1億令吉，網絡罪案騙局的損失金額則是5億令吉，受害者皆為大馬人。

他提醒民眾隨時保持警惕，即便電話號碼顯示是警察局或銀行，也不要輕易暴露個人資料。再者，警方也絕對不會透過電話要求民眾匯款或將錢轉移至其他戶口。