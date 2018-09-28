甲醇配白蘭地口味 破住家假酒煉製廠







（巴生28日訊）在假酒奪走40條人命後，關稅局與警方今日在巴生衛星市搗破一個專門製造假酒的集團，充公1966公升烈酒和啤酒，總值10萬5800令吉，涉及逃稅26萬零90令吉。

這個地下假酒廠釀制的假酒品牌包括Mandalay、Club 99、Grand Royal及Kapak等，這些假酒都是使用工業用途的“甲醇”，配上“白蘭地”口味製造，再裝進幾乎一模一樣的酒瓶和貼上高仿冒的印花稅，以假亂真，當真酒販賣。

警方也在這項行動中，扣留一名63歲男子。

63歲男子延扣4天

關稅局總監拿督斯里蘇博馬廉在記者會上表示，警方是在接獲公眾的投報後，在星期三（26日）中午聯合警方展開突擊行動，在巴生衛星市搗破一間以住家掩飾而成的地下煉酒廠。

他說，執法當局在行動中起獲一桶甲醇化學物料、白蘭地調味劑、空酒瓶及相關儀器等。

他說，警方已經向法庭申請延扣男子4天助查。

他說，這些假酒的價格比真酒便宜，主要是出售給外勞。

雪州總警長拿督馬茲蘭也出席記者會。

突檢220單位捕控34人

蘇博馬廉披露，該局已在雪州突襲檢查220單位，充公4000公升未經關稅局批准的酒，並逮捕34人，包括31名男子和3名女子，他們全都被提控上庭。

他嚴厲警告，該局將檢查所有售酒的單位；自假酒奪命事故發生後，該局就積極追查及檢驗各大售賣酒精的單位。

他提到，執法官員展開行動時，將帶著儀器檢驗印花，一經檢驗就可辨識標籤的真偽。

他奉勸業者，不要出售未經關稅局批准的酒，一旦查獲，將遭對付，那些租給製造假酒的產業業主，也可被控上庭。

“我希望民眾勿貪小便宜購買來歷不明或廉價的酒。公眾若有相關線索，歡迎向關稅局投報，熱線是1-800-88-8855。”

陪同召開記者會的有雪州總警長拿督馬茲蘭、雪州刑事調查主任法茲阿末、關稅局中馬區主任祖古納英和執法組主任拿督阿茲瑪。