【英超聯賽】3天後再戰切爾西 紅軍有望取分

（倫敦28日訊）英超聯賽將上演焦點大戰，屆時“藍調” 將在主場迎來“紅軍”利物浦的挑戰。即使利物浦近幾次面對切爾西的戰績不好，不過紅軍本季聯賽攻防表現極其出色，此次紅軍有望取分。

切爾西本賽季在意大利主帥薩里執教後全隊上下表現煥然一新，他們在前5輪聯賽保持全勝，期間總共攻入14球，中前場表現極其出色，其中核心球星阿扎爾更是一人獨攬5球。

阿扎爾狀態出色

切爾西在今夏的轉會市場動作並不大，如此看來就更不得不讚歎薩里優秀的戰術理念和執教能力。不過，切爾西在上輪聯賽作客面對西罕時在全場高達17次的射門和71.8%的壓倒性局面之下無法攻破對手的龍門，最終無奈0比0戰平。

小法不和切爾西續約

雖然，切爾西在週中的英聯賽杯依靠阿扎爾的致勝球在客場以2比1逆轉利物浦，不過該場比賽兩隊都有留力的現象，本輪的聯賽才是重頭戲。切爾西在主場也沒有十足的把握戰勝聯賽至今6戰全勝的利物浦。

切爾西中場法布雷加斯（31歲）不會和切爾西續約，料在今年冬季轉會離隊。在本賽季，小法在新帥薩里的手下失去位置，目前還沒有在英超聯賽中出場。小法和切爾西的合同本賽季結束後就將到期。

切爾西另一中場范金克爾因傷缺陣。

紅軍攻防出色

利物浦本賽季開局可謂踢得風生水起，取得6輪全勝，攻入14球僅失2球，攻防兩端都展現出色的表現，可以說本季的紅軍相當有冠軍相。薩拉赫領銜一如既往犀利的攻擊線，利物浦本賽季展示出十分穩健的後防，陣中諸如范迪克和馬迪普都在巔峰的狀態。

利物浦的防線穩固後，能夠有如此佳績確實不令人意外。利物浦中場張伯倫、拉拉納和前鋒奧里吉因傷缺陣。雖然最近兩賽季紅軍在面對切爾西的時候戰績並未如理想，不過帶著聯賽6連勝的強勢來到當然會拼盡全力。