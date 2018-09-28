涉檳吉霹酒店爆竊案 鴛鴦匪終落網





（檳城28日訊）專到小型酒店先開房後爆竊的情侶，日前企圖爆竊峇都茅一餐館失手，東窗事發後“大難臨頭各自飛”，最終雙雙落警網。

據悉，該對橫行5個月的鴛鴦匪，以相同手法接連在北馬區多間小型酒店及商店干案，酒店業者還以“羅密歐與朱麗葉”作為行家間溝通暗號。

爆竊餐館失手紛逃逸

西南區警區主任安峇拉甘今早召開記者會時指出，這對男女的干案手法就是登記入住酒店，過後女方負責在外警戒，男方則潛入其他客房偷竊。

他說，嫌犯離開時也會取走客房的一觸即通卡及後備鎖匙，以在其他酒店爆竊時派上用場，他們也會乘著酒店、商店員工離開櫃檯時取走櫃檯的現款與值錢物品。

兩名嫌犯於本月26日凌晨4時許在峇都茅一海鮮餐館企圖爆竊，不過被東主發現並尾追，結果兩人逃到峇六拜區時，各自逃逸無蹤，東主過後據情報案。

警方著手調查後于同日傍晚7時，分別在峇六拜一倉庫扣捕女嫌犯，以及在北海一家旅館扣捕到男嫌犯及女嫌犯的叔叔。

落網的3人分別是26歲女嫌犯（單親媽媽、無業、來自霹靂甘文丁）、23歲男嫌犯（女嫌犯男友、舵公、來自霹靂太平），曾涉及3起毒品案、1起刑事案，及55歲男嫌犯（女嫌犯叔叔、機械工人、來自霹靂甘文丁），曾涉及12起毒品案、6起刑事案。

警方相信上述嫌犯分別在檳城干下5起、霹靂4起、吉打1起的酒店或餐館爆竊案。

警方已申請延扣嫌犯至本月30日助查，將援引刑事法典457條文（破門行竊）調查此案。