指警涉偷逾4千萬現金 阿馬星否認柏特拉指控





（吉隆坡28日訊）全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿馬星駁斥部落客拉惹柏特拉的指控，指警方在調查一馬發展公司（1MDB）弊案中，搜查柏威年高級公寓時偷走4330萬令吉現金。阿馬星挑戰拉惹柏特拉返國報案，讓警方介入調查。

阿馬星今日在敦拉薩路KPJ大廈（前為238大廈）的武吉阿曼商業罪案調查總部召開新聞發布會時，鄭重否認拉惹柏特拉的這項指控。

挑戰柏特拉返國報案

他說，很顯然的，雖然拉惹柏特拉自稱是調查記者，但其實他只是一名受雇用的網絡鎗手。

目前，拉惹柏特拉流亡海外。

阿馬星挑戰拉惹柏特拉回馬報案。“他沒有根據就指控警方。如果真的掌握可靠訊息，證明4300萬令吉真的被偷，請在馬來西亞報案。”

指柏特拉是網絡鎗手

阿馬星重申，警方今年5月搜查吉隆坡市中心的柏威年高級公寓，充公的貨幣數值是1億1400萬令吉。

他說，他可以100%肯定，警方充公26個國家貨幣的金額是1億1400萬令吉。

他說，警方在柏威年高級公寓展開行動時，是在100台閉路電視錄影下進行，公寓電梯及大廳是搬運財物唯一的途徑，另外也有50名參與行動警員全程跟錄，因此不可能有他人能夠偷走財物。

阿馬星指出，在509大選過後的2天，警方調查發現有一批30人組成的隊伍負責將市值1億1400萬令吉的26個國家的貨幣搬入柏威年高級公寓。

他說，警方在柏威年高級公寓一共取走35個裝有26個各國貨幣價值1億1400萬令吉現金的行李箱，並在今年5月25日召開新聞發布會公佈這筆款項。警方也在今年6月28日第二次召開新聞發布會，公佈在突擊6個地點中，一共起獲1億1670萬令吉的財物。

阿馬星指出，就在警方公佈了1MDB弊案所起獲的財物的一周後，前首相拿督斯里納吉才報案指真正的金額實為1億6000萬令吉，而根據納吉所指，這筆錢是巫統的黨資產。“在警方搜查期間，也從未有任何人出面認領相關款項，直到新聞發布會過了一周後才有人出面指人這筆款項，但對方卻無法提供具體的證據。”

根據報導引述巫統代表律師拿督哈里哈蘭指出，本月24日巫統已入稟吉隆波高庭以索取屬於巫統黨資的1億6000萬令吉現金。

警二度傳召阿魯甘達錄供

阿馬星證實警方已二度傳召一馬發展公司（1MDB）前首席執行員阿魯甘達錄口供。

他說，警方至今針對1MDB弊案已向相關人士錄了70份口供，並且會在近期傳召前首相拿督斯里納吉錄供。除了納吉，警方也會在近期傳召前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪，以調查警方在案件中起獲的金飾。

阿馬星：《鯨》拍電影可找我演

針對《華爾街日報》記者湯姆賴特與霍普合寫的新書《鯨吞億萬》將被拍成電影一事，阿馬星指出他本人還未閱讀該書本，因此無法針對此事做出評論。阿馬星也逗趣的指出，倘若對方將書的內容拍成一部電影，導演應該邀請他來出演取締行動的那一段，引起哄堂大笑。