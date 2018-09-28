【美大法官人選性醜聞】出席聽證會 重申不退出 卡瓦諾激動喊冤枉





（華盛頓28日訊）備受關注的美國最高法院大法官提名人卡瓦諾遭指控性侵一案，參議院司法委員會昨天舉行聽證會。卡瓦諾作證時大聲喊冤，指自己遭到精心策劃的政治打擊，但重申不會退出任命提名。他表示，指控已徹底摧毀他個人及家庭名聲，並形容確認大法官提名程序已變成“國恥”。

隨著性侵指控發酵，共和黨人紛紛改變態度；4名共和黨籍州長表示，大法官任命投票應該推遲。

稱民主黨政治打擊

卡瓦諾在妻子陪伴下步入聽證會場，他重申從沒與聲稱被性侵犯的中學女同學、目前擔任大學心理學教授的福特有過任何性或身體接觸；又批評另兩名女子對他的性侵指控，是邪惡不實的說法。卡瓦諾更語帶憤怒地抨擊民主黨人，認為他們是希望為2016年總統選舉落敗的前國務卿希拉里報復，他則成為政治打擊的受害者。

卡瓦諾表現激動，批評委員會浪費時間開聽證會，認為只要問問認識他的人，就知道他的人格。他指自己活了53年，從未被人指控有過任何不當性行為，這是一場人格謀殺；當他提及女兒時，數次哽咽及強忍淚水，指女兒曾建議家人為福特祈禱。他同時表明：“我不會因為受此恐嚇而退出提名程序。”

福特：百分百確定

聽證會由51歲的福特先作證，並安排卡瓦諾迴避。福特作證時表示，她百分百確定卡瓦諾就是1982年暑假在一場派對上意圖性侵她的人，形容事件毀了她的人生，又反駁她說出陳年舊事是出於政治動機，亦非要判斷卡瓦諾是否適合擔任大法官，只是希望說出事實。

福特一度哽咽聲稱，相信卡瓦諾當時想強姦她，她甚至擔心會被殺，並指此事導致她患上恐慌、創傷後遺症和密室恐懼症。

共和黨南卡羅來納州資深參議員格雷厄姆表示，民主黨人利用福特拖延確認大法官人選的程序，形容有關行徑是他從政以來見過最不道德的騙局，揚言將來會向民主黨的最高法院大法官提名人報復。在連續有3名女性公開指控遭卡瓦諾性侵後，佛蒙特州、俄亥俄州、馬里蘭州及麻省州長認為事態嚴重，要求參議院延遲大法官任命投票。

參議院司法委員會將於周五上午9時針對卡瓦納任命案進行表決，參議院全體議員會在周六進行程序性投票，最快於下周正式表決。

盛讚卡瓦諾證詞誠實

特朗普反口沒選錯人

美國總統特朗普一度聲稱若性侵指控可信，他會撤回對卡瓦諾的提名。不過，他昨天在推特發文，重申支持卡瓦諾，形容卡瓦諾在參議院司法委員會聽證會上的證詞“強而有力、誠實、引人入勝”，向美國人展示出為何他會被選為大法官。

特朗普從紐約飛返華盛頓途中，在空軍一號上收看聽證會直播。

他批評民主黨人處處阻撓，並指連串針對卡瓦諾的性侵指控“完全虛假、目的意在阻礙及推遲。參議院必須投票！”

一名白宮官員向美聯社透露，特朗普看完卡瓦諾的聽證會表現後大為鼓舞，形容卡瓦諾的開場聲明具“顛覆性”作用。

不過，親共和黨的霍士新聞主播華萊士表示，指控卡瓦諾性侵的福持在聽證會上表現堅強，形容是對共和黨的一場“災難”。