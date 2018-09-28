貪污應施鞭刑 痛才會記取教訓





（吉隆坡28日訊）反貪會主席拿督斯里蘇克里說，在馬來西亞，貪污的最高刑罰是坐牢20年，他建議貪污者應該受到鞭刑，確保他們獲得教訓。

首相敦馬哈迪早前指出，貪污者必須受到法律制裁，但他不認為在大馬貪污罪須判處終身監禁的地步。

挺涉貪判死刑

為此，蘇克里認為，貪污者都應該面臨極刑。“我非常憎恨貪污，如果馬哈迪建議貪污者將判死刑，我會支持，畢竟在中國，貪污將面臨死刑；但大馬不會這麼極端，況且政府也已正在研究廢除死刑的刑罰，

他表示，他對於反貪會官員貪污的程度是零容忍。“反貪會官員應該更加以身作則，倘若有反貪會官員知法犯法，則應該面臨更嚴厲的懲罰。”

4個月捕300涉貪人士

蘇克里透露，反貪會在過去4個月內共逮捕超過300名涉嫌貪污的人士，並將近100人提控上庭，所充公的資產超過25億令吉。

他今日接受《馬新社》電台專訪時坦言，他不將此情況視為反貪會的成就；反正，這是一個非常可怕的情況，顯示出我國的貪污問題異常嚴重。

蘇克里是在今年5月接任反貪會主席一職，反貪會即展開一系列的逮捕和調查行動，包括將涉及一馬發展公司舞弊案的前首相拿督斯里納吉提控上庭。

蘇克里強調，反貪會一直以來都是獨立自主的機構，不受任何一方勢力的影響。

他認為，隨著大馬政權在509大選後出現更替，導致以往趨於壓力的人士終於可以挺身而出，針對貪污案作出舉報。“可能是更換政府的原因，造成民眾更加願意前來提供有素質的資料，願意與反貪會進行合作；此外，政府也提供政治援助，令反貪會的調查工作更加順利進行。”他指出，大馬社會包括政府給予的支持，使得大量的貪污案在近期內被揭發。“這對大馬而言，是一個很好的現象。”

反貪會不會選擇調查對象

蘇克里表示，反貪會不會選擇調查對象，並且會對任何涉及貪污的人士展開調查。

“我們的官員確實有不同的政治立場，但當他們在工作時，就會傾盡全力，確保不論案件的大小，所有的貪污者都會獲得適當的法律制裁。”

蘇克里坦言，反貪會現有的人手以及器材都面臨短期的問題，也造成反貪會的工作變得艱難。

“反貪會在全國只有不到500名的調查官員。例如在一馬發展公司案件中，反貪會官員從開齋節之前，就每週7日工作，一直到哈芝節後都不曾停歇，亦無法慶祝這兩個佳節。”

無論如何，蘇克裡也確認政府已經同意讓反貪會增加人手。

“政府允許我們在未來5年內每年增加100名人手，以紓緩人員短缺的問題。”蘇克里也希望政府能撥款更多的預算予反貪會，以添購更多的先進器材應付日益狡猾的貪污者。

清廉印象指數調查

不滿大馬排第62名

蘇克里對大馬今年初在國際透明組織公佈的2017年清廉印象指數調查，大馬在180個國家位居第62名，感到不滿。

“我國是穆斯林國家，伊斯蘭教強調優良的價值觀，然而，我們感到羞恥的是，我國的廉潔及價值觀並不如許多非回教國家，如日本等。”

然而，隨著政府採取一些的措施杜絕貪污，包括停止直接招標，以及公佈議員的資產後，蘇克里也有信心大馬在來臨的清廉印象指數將得到提升。

蘇克里認為，在許多國家，人民憎恨及拒絕貪污，譴責貪污的領袖，而這也是我國人民必須要有思維與態度。

“在馬來西亞有很奇怪的現象，只要有政黨領袖涉及貪污，黨內上下都會對其做出維護，這是不應該的。”

網購行賄最難偵查

蘇克里也談到目前慣用的行賄手法。他說，賄賂者透過網絡平台如LAZADA和SHOPPEE購買物品，並直接送給收賄者；因此，反貪會亦難以證明這是行賄的方式。

除此之外，為收賄者的信用卡進行加額，也是慣用的行賄手法之一。

蘇克里透露，犯罪分子如今也使用“代理帳戶”，利用富有人士的銀行帳戶進行轉賬。

“這些富有人士的賬戶中有很多交易和金錢，導致反貪會難以偵查所有的轉賬是否有犯罪的行為。”

無論如何，蘇克里也認為我國現有的法律已能有效的打擊貪污行為。

他認為，犯罪分子會想盡一切辦法逃避執法行動，因此反貪會也必須隨時做好準備以應對腐敗和濫權的問題。

僅涉正副部長及希盟議員

財產申報延至15日公佈

蘇克里表示，原本計劃于10月1日在反貪會網站發布的內閣成員和希盟國會議員財產申報清單，將延後至10月15日。

他今日出席馬新社部門主管簽署反貪宣言後接受媒體訪問時如是指出。

他說：這份財產申報清單在網站發布前，將會提呈給首相和反貪會。

他補充，有關公佈財產申報的事項，只涉及內閣成員和國會議員，並沒涉及州議員或州領導人。

他說，由於新屆內閣成員与國會議員的服務任期未滿3個月，因此必須延期讓他們申報財產。無論如何，他說，申報財產事宜尚未擴大至州議員和州級領袖。

他說，填寫申報財產的表格程序相當簡單，且不耗時，只需填報數項資料包括產業住址、私人轎車及其他貴重物品即可。

“我希望在這兩個星期內可加速（申報），因為表格相當簡單……必須申報財產，因為必須兌現大選前的承諾。”提到上述日期之后，他說，所有申報財產的內閣成員及國會議員，名單會透過反貪會官网公布。目前申報財產的議員和部長不多。