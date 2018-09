左：扯《鯨吞億萬》劉特佐百萬求婚 右：生病停工變患愛滋 蕭亞軒“最多傷疤”報平安

(台北28日訊)最強壯的心臟擁有最多傷疤!

天后蕭亞軒最近可說是衰到沒朋友,月被爆臨時取消尾牙演出,原本說好2017年底要發行的新專輯已經推遲8個月,連中國演唱會也臨時喊卡,當時有說她罹患怪病,常劇烈頭痛、莫名發高燒,且嚴重失聲,原本預計暑假能夠復工,不料已經8月底,她仍無回歸消息。

而最近撰寫有關大馬前首相納吉1MDB洗錢案的著作《鯨吞億萬》(Billion Dollar Whale),其中一位居中仲介洗錢的關鍵人物就是正是7年前向蕭亞軒求愛不成的劉特佐,他當年在杜拜超豪華的亞特蘭提斯酒店海灑100萬英鎊(約540萬令吉),向她求婚的事也再成一課題,讓她成為全球焦點人物。

經紀人:禁談隱私

目前蕭亞軒再也按捺不住,分別在IG及臉書上曬出手部特寫照,畫面中的手比著,戴著黑色手鍊的手上畫著黑色圖案,比著3的手勢,被粉絲猜測是在預告些什麼,她在發文中用英文寫下“The strongest hearts have the most scars(最強壯的心臟擁有最多傷疤)。”這也是蕭亞軒時隔144天後,首度發文向粉絲報平安。

隨後蕭亞軒的經紀人陳鎮川代為回應,表示她已經在逐漸恢復中,但仍在服用中藥調養,不過已經慢慢準備進入狀況,加上她親自發文,才讓粉絲真正的放下心頭大石,此外他也對工作人員下達禁口令,維護她的隱私,讓她能安心養病。