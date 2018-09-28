左：扯《鯨吞億萬》劉特佐百萬求婚 右：生病停工變患愛滋 蕭亞軒“最多傷疤”報平安

（台北28日訊）最強壯的心臟擁有最多傷疤！

天后蕭亞軒最近可說是衰到沒朋友，月被爆臨時取消尾牙演出，原本說好2017年底要發行的新專輯已經推遲8個月，連中國演唱會也臨時喊卡，當時有說她罹患怪病，常劇烈頭痛、莫名發高燒，且嚴重失聲，原本預計暑假能夠復工，不料已經8月底，她仍無回歸消息。

而最近撰寫有關大馬前首相納吉1MDB洗錢案的著作《鯨吞億萬》（Billion Dollar Whale），其中一位居中仲介洗錢的關鍵人物就是正是7年前向蕭亞軒求愛不成的劉特佐，他當年在杜拜超豪華的亞特蘭提斯酒店海灑100萬英鎊（約540萬令吉），向她求婚的事也再成一課題，讓她成為全球焦點人物。

經紀人：禁談隱私

目前蕭亞軒再也按捺不住，分別在IG及臉書上曬出手部特寫照，畫面中的手比著，戴著黑色手鍊的手上畫著黑色圖案，比著3的手勢，被粉絲猜測是在預告些什麼，她在發文中用英文寫下“The strongest hearts have the most scars（最強壯的心臟擁有最多傷疤）。”這也是蕭亞軒時隔144天後，首度發文向粉絲報平安。

隨後蕭亞軒的經紀人陳鎮川代為回應，表示她已經在逐漸恢復中，但仍在服用中藥調養，不過已經慢慢準備進入狀況，加上她親自發文，才讓粉絲真正的放下心頭大石，此外他也對工作人員下達禁口令，維護她的隱私，讓她能安心養病。